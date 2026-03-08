© Foto: Richard Drew - picture alliance/dpaOptionsmarkt, US-Steuerrückzahlungen und aggressive Dip-Käufe von Privatanlegern könnten US-Aktien laut Citadel in den kommenden Wochen nach oben treiben.US-Aktien haben ihre jüngsten Verluste trotz der wachsenden Sorgen über den Konflikt mit dem Iran weitgehend wieder aufgeholt. Ein Stratege sieht sogar mehrere Faktoren, die in den kommenden Wochen für steigende Kurse sprechen könnten. Scott Rubner von Citadel argumentiert, dass eine Kombination aus saisonalen Mustern, Entwicklungen am Optionsmarkt und anhaltender Nachfrage von Privatanlegern den Markt im März stützen könnte. Rubner zog deshalb seine zuvor vorsichtige Einschätzung zurück und erwartet nun eine Erholung bis zur Monatsmitte. …Den vollständigen Artikel lesen
