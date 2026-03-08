Straubing (ots) -
Einige Konservative wollten ohne Sinn und Verstand ihr Teilklientel aus der Agrarbranche bedienen. Viel schwerer wiegt aber, dass um die Pflanzenkost auf dem Tisch der Europäer ein wahrer Kulturkampf entbrannt ist. Fleisch als Symbol für den Streit zwischen Stadt und Land, zwischen links und rechts, zwischen vermeintlich echten Männern am Barbecue und angeblich militanten Veganern, zwischen "Das wird man ja noch sagen dürfen" und politischer Korrektheit. Am Donnerstag wurde die leidige Scheindebatte endlich mit einem Kompromiss beendet. Trotzdem ist der Schaden längst angerichtet.
