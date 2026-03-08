STUTTGART (dpa-AFX) - Nach den ersten Hochrechnungen zur Landtagswahl in Baden-Württemberg hat Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir die CDU zu einer neuen Zusammenarbeit aufgerufen. Auf den Erfolgen der gemeinsamen Regierungsjahre in Baden-Württemberg solle man aufbauen, sagte er. "Der Maßstab sollten die letzten zehn Jahre sein und die Erfolge, die wir eingefahren haben." Er strebe eine "Partnerschaft auf Augenhöhe" an.

Özdemir war zuvor mit frenetischem Jubel und Applaus von seinen Parteianhängern empfangen worden. "Was für ein Wahlkampf, was für eine fulminante Aufholjagd", sagte er. Der 60-Jährige rief seine Partei aber auch zur Geduld auf: "Das, was wir schon wissen, darüber kann man sich wirklich freuen", sagte der Grünen-Politiker weiter.

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg lieferten sich Grüne und CDU am Abend ein enges Rennen um Platz eins. Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF lagen die Grünen mit Spitzenkandidat Özdemir knapp vor der CDU mit Landeschef Manuel Hagel.