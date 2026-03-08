EQS-News: Fox ESS / Schlagwort(e): Sonstiges

BERLIN, 8. März 2026 /PRNewswire/ -- Fox ESS, ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich erneuerbarer Energien, hat einen bedeutenden Meilenstein in der Energiespeichertechnologie erreicht: Das Unternehmen erzielt einen System Performance Index (SPI) von 97 % und sichert sich damit Platz 1 sowie die Effizienzklasse A im aktuellen Speicherranking der HTW Berlin in Zusammenarbeit mit AQUU Research. Die HTW Berlin zählt zu den renommiertesten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland und genießt international hohe Anerkennung für ihre fundierte Forschung im Bereich Energiespeicher. Ihre jährlich veröffentlichte Stromspeicher-Inspektion gilt als eine der glaubwürdigsten und praxisnahen Bewertungen von Speichersystemen in Europa, da sie reale Betriebsbedingungen berücksichtigt. "Ein SPI von 97 Prozent ist weit mehr als eine Rekord-Kennzahl - er steht für unseren konsequenten Anspruch an Innovationsstärke und technische Exzellenz", sagt Christoph Schön, General Manager DACH bei Fox ESS. "Damit tragen wir aktiv zur Energiewende bei und ermöglichen, dass zuverlässige und nachhaltige Solarenergie für möglichst viele Menschen effizient nutzbar ist. " Rekordleistung im Praxistest Im aktuellen Bericht wurden insgesamt zwölf Speichersysteme untersucht, von denen acht Systeme anhand der SPI-Kennzahl (10 kW) bewertet wurden. Das System von Fox ESS - bestehend aus dem Hybrid-Wechselrichter PQ-H3-Ultra-10.0 und der Batterie EQ3300-5 - erzielte dabei den bislang höchsten gemessenen SPI von 97 %. Diese außergewöhnliche Effizienz unterstreicht das optimierte Systemdesign von Fox ESS, das Energieumwandlungsverluste minimiert und gleichzeitig eine hohe Zuverlässigkeit für private Anwender gewährleistet. Kontinuierlicher Erfolg Bereits im vergangenen Jahr erreichten der H3 Hybridwechselrichter und das ECS-Speichersystem von Fox ESS eine A-Klasse-Bewertung mit einem Leistungsindex von 94,8 % im 10-kW-Test für private Speichersysteme. Darüber hinaus wurde Fox ESS Anfang dieses Jahres im S&P Global Energy Residential Storage Index als Marktführer in Europa ausgezeichnet. Im Jahr 2023 wurde das Unternehmen zudem in die Forbes Unicorn List aufgenommen - ein weiterer Beleg für die starke Marktposition und das nachhaltige Wachstum von Fox ESS. In den vergangenen drei Jahren hat Fox ESS weltweit über 890.000 PV-Wechselrichter sowie mehr als eine Million Batteriesysteme in über 70 Ländern installiert. Auch künftig setzt das Unternehmen konsequent auf technologische Weiterentwicklung, um leistungsstarke und praxisgerechte Lösungen für seine Kunden bereitzustellen. Über Fox ESS Fox ESS wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wenzhou, China. Das Unternehmen ist ein internationales Hightech-Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von Geräten zur Nutzung erneuerbarer Energien spezialisiert hat - mit einem klaren Fokus auf moderne Leistungselektronik. Mit einer starken Präsenz in über 70 Ländern und Regionen sowie mehr als 200 Partnerschaften weltweit treibt Fox ESS Innovation und Wachstum im Bereich sauberer Energie auf allen Kontinenten aktiv voran. Mit einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse seiner Kunden liefert Fox ESS weltweit hocheffiziente und innovative Energielösungen mit maximalem Mehrwert. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2928677/IMG_7819.jpg View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fox-ess-erreicht-rekordwert-von-97--energieeffizienz-im-htw-speicherranking-302707635.html



