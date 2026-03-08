Fünf Jahre nach der Vorstellung seines dreirädrigen Solarautos meldet das kalifornische Startup Aptera Motors Fortschritte auf dem Weg zur Serienfertigung. Bis Ende 2026 sollen erste Fahrzeuge ausgeliefert werden. Seit Aptera Motors Ende 2020 ein dreirädriges Solarauto mit einer Reichweite von bis zu 1.600 Kilometern angekündigt hat, warten Fans und Unterstützer:innen auf den Beginn der Serienfertigung. Der war mehrmals angekündigt, bisher aber immer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n