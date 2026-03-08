Stuttgart/Bonn (ots) -Carsten Linnemann (CDU) sieht die Union nicht als Verliererin der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Im Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix sagte der CDU-Generalsekretär: "Man kann es natürlich auch anders sagen: Beim letzten Mal hatten wir 24 Prozentpunkte. Und aus der Juniorpartnerrolle heraus jetzt auf knapp 30, so wie es aussieht, das ist schon beachtlich." Ratschläge von Berlin aus wolle er für Baden-Württemberg nicht geben. Auswirkungen auf die Arbeit der Regierungskoalition im Bund sieht er durch die Prognose für das Ergebnis der heutigen Landtagswahl nicht. Die Koalition mache eine "sehr gute Arbeit".Das ganze Gespräch sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.de und ab sofort in unserem YouTube-Livestream.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6231187