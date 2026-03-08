Berlin/Bonn (ots) -Sowohl der SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf, als auch der SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Andreas Stoch, sehen den wesentlichen Grund der Wahlniederlage der SPD in einem Wahlkampf, der sich auf die Personenfrage "Özdemir oder Hagel" zugespitzt habe. "Da ist der Fokus ganz klar auf die Kandidatenfrage gelegt worden", äußerte sich Klüssendorf gegenüber dem Fernsehsender phoenix. Die Wahlniederlage sei dennoch "bitter", so der SPD-Generalsekretär. "Wir haben es mit allen Mitteln versucht, mit den Themen, die wir gesetzt haben", allerdings habe sich der Wahlkampf zuletzt von einem inhaltlichen Wahlkampf zu einem Kandidaten-Wahlkampf entwickelt. Eine ähnliche Dynamik sehe Klüssendorf auch bei der kommenden Wahl in Rheinland-Pfalz, nur "diesmal dann zu unseren Gunsten", da die Kandidatenfrage sich zwischen SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer und CDU-Kandidat Gordon Schnieder abspiele.Dieselbe Bilanz zieht auch der SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch: Hagel und Özdemir seien "gar nicht in die Nähe einer inhaltlichen Diskussion gekommen", so Storch im Gespräch mit phoenix. Mit dem "niederschmetternden Ergebnis" habe er allerdings nicht gerechnet. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein einstelliges Wahlergebnis der SPD kommentieren muss", sagte der SPD-Politiker und kündigte an, sich von seiner bisherigen Funktion in der SPD zurückziehen: "Ich stehe nicht mehr als Fraktionschef zur Verfügung."Das ganze Gespräch sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.de und ab sofort in unserem YouTube-Livestream.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6231192