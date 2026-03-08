Stuttgart/Bonn (ots) -Linken-Parteichef Jan van Aken sieht die Gründe für das Scheitern seiner Partei an der Fünf-Prozent-Hürde in Baden-Württemberg in der Person des CDU-Kandidaten begründet. "Es gab einen Effekt in den vergangenen zwei Wochen, nämlich alles zu tun, um Manuel Hagel zu verhindern", erklärte van Aken im Fernsehsender phoenix den Verlust der entscheidenden Prozentpunkte, die für seine Partei den Einzug in den Landtag bedeutet hätten. Es schmerze, dass die gute Entwicklung der Linken nicht mit Mandaten belohnt worden sei. "Auf der anderen Seite muss ich sagen: So stark war die Linke noch nie in Baden-Württemberg", so der Bundesvorsitzende. Man werde dort weiter daran arbeiten, das Vertrauen in linke Konzepte zu steigern und eine gewisse negative Sicht auf die Linke zu verändern. "Das aufzubrechen ist jetzt unser Job."Das ganze Gespräch sehen Sie in Kürzeaufwww.phoenix.de und ab sofort in unserem YouTube-Livestream.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6231197