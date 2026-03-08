NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 90 Euro belassen. Die auch 2026 weiter hereinkommenden Aufträge aus Deutschland ließen die Jahresprognose für den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow) des Rüstungselektronikunternehmens konservativ erscheinen, schrieb Analyst Ben Brown in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Daher und wegen der gesunkenen Aktienbewertung habe er die Papiere hochgestuft./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 14:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 14:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000HAG0005