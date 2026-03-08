Huangshan, eines der bekanntesten Reiseziele Chinas, erregte auf der diesjährigen ITB große Aufmerksamkeit, indem es unter dem Motto "Die Welt von Huangshan ist für die Welt" eine faszinierende Verschmelzung von traditioneller chinesischer Kultur und modernster künstlicher Intelligenz präsentierte.

Huangshan liegt in der ostchinesischen Provinz Anhui und ist berühmt für seine "fünf Naturwunder" fantastische Kiefern, groteske Felsen, ein Meer aus Wolken, heiße Quellen und Winterschnee. Der Berg gilt weithin als eine der großartigsten Berglandschaften Chinas. Er ist auch ein seltenes Naturerbe, das gleichzeitig mehrere internationale Auszeichnungen erhalten hat, darunter den Status als UNESCO-Weltkultur- und Naturerbe, als UNESCO-Global-Geopark und als Weltbiosphärenreservat.

Auf der ITB stach der Huangshan-Messestand mit seinen charakteristischen architektonischen Elementen im Huizhou-Stil hervor, darunter weiße Wände, schwarze Ziegel und die typischen Pferdekopfgiebel, die in traditionellen Dörfern in Anhui zu sehen sind. Die Besucher wurden auch von den Ausstellungsstücken kultureller Artefakte aus der Region angezogen, darunter traditionelle Fischlaternen, die "vier Schätze des Studierzimmers" Pinsel, Tinte, Papier und Tintenstein sowie Vorführungen zur Teekultur.

Diese Elemente spiegeln das Erbe der Huizhou-Kultur wider, einer regionalen Tradition, die über Jahrhunderte hinweg durch Handel, Wissenschaft und unverwechselbare Architektur florierte und die chinesische Kulturgeschichte nachhaltig geprägt hat.

Neben den traditionellen Ausstellungsstücken stellte die Huangshan Tourism Development Co., Ltd. (HSTD), der Betreiber von Huangshan, einen neu entwickelten KI-Tourismusassistenten vor, der demonstriert, wie fortschrittliche Technologie das Reiseerlebnis verbessern kann. Der intelligente Assistent soll Besuchern dabei helfen, personalisierte Reiserouten zu erstellen, Sehenswürdigkeiten zu empfehlen und kulturelle Einführungen zu geben, und fungiert somit als digitaler Reisebegleiter.

Live-Vorführungen stießen bei internationalen Besuchern auf großes Interesse, von denen viele das KI-Tool als praktische Lösung für die Navigation zu Reisezielen und den Zugriff auf Reiseinformationen betrachteten.

In diesem Jahr nimmt Huangshan Tourism zum siebten Mal in Folge an der ITB Berlin teil und unterstreicht damit seine kontinuierlichen Bemühungen, seine Sichtbarkeit auf den internationalen Märkten zu erhöhen.

Auch Industriepartner bekundeten wachsendes Interesse an einer Zusammenarbeit. Mark Salmon von National Geographic UK merkte an, dass die jüngsten Visumbefreiungsmaßnahmen Chinas für mehrere europäische Länder mehr Besucher dazu ermutigen könnten, das Land zu erkunden, und fügte hinzu, dass Huangshan aufgrund seiner einzigartigen Landschaften und seines kulturellen Erbes ein besonders attraktives Reiseziel sei.

Die ITB Berlin, die 2026 ihr 60-jähriges Jubiläum feiert, ist nach wie vor die weltweit führende Reisemesse und bringt fast 6.000 Aussteller aus mehr als 160 Ländern und Regionen zusammen.

