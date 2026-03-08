Als Jugendlicher war Palmer Luckey Game-Boy-Modder. Aus seinem Hobby könnte jetzt ein milliardenschweres Startup werden. Der Oculus-Gründer und Tech-Milliardär Palmer Luckey soll für sein Retro-Gaming-Startup Modretro nach Investoren suchen. Der mittlerweile 33-jährige Oculus-Gründer Palmer Luckey hatte das VR-Brillen-Unternehmen 2014 für rund zwei Milliarden US-Dollar an Facebook verkauft. 2017 stieg Luckey als Mitgründer des Rüstungsunternehmens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n