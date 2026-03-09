KÖLN (dpa-AFX) - "Deutschland sucht den Superstar" kehrt am Oster-Wochenende mit der 22. Staffel auf die Bildschirme zurück. Am Karsamstag (4. April) wird die erste von zehn neuen Folgen zu sehen sein, kündigten der Instagram-Account der Produktion und der Sender RTL auf seiner Homepage an.

Die neuen Folgen werden dann immer samstags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL und vorab auf RTL+ zu sehen sein. Zusätzlich und neu: "Die DSDS Reality" ab dem 21. April, in der in zehn Folgen auf RTL+ zu sehen sei, wie Superstars gemacht werden.

Bereits im vergangenen Juli hatte RTL seine neue Casting-Jury für "Deutschland sucht den Superstar" bekanntgegeben, in der Rapper Bushido einen Platz neben Dieter Bohlen bekommt. Ebenfalls Teil des neuen Teams ist Ballermann-Star Isi Glück ("Mallekind").

"Wir werden Euch total überraschen", kündigte Dieter Bohlen an. "Das ganze Konzept ist wirklich neu", sagte der Pop-Titan. "Ich freue mich auf die neue Jury." In der zurückliegenden Staffel hatten neben Bohlen noch Rapperin Loredana, Schlagersängerin Beatrice Egli und Popsänger Pietro Lombardi in der Jury gesessen./fc/DP/zb