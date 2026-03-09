Am Montag schießt der Ölpreis auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2022, was die Börsen in Panik versetzt und die Angst vor einer neuen Inflationsspirale aufkommen lässt. Das gilt es jetzt zu wissen. Die Kurse an den Börsen gehen weiter nach unten, denn die Lage im Iran und beim Ölpreis eskaliert aktuell immer weiter. Ölpreis steigt weiter deutlich an Die Ölpreise haben am Montag im frühen Handel wegen der sich weiter verschärfenden Lage im Nahen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
