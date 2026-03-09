© Foto: DALL-EDer Ölmarkt steht unter Strom. Der Krieg im Nahen Osten treibt die Preise hoch, die Marke von 100 $ ist überschritten. Für viele Experten eine gefährliche Höhe für die US-Wirtschaft. Die US-Indizes brechen weiter ein!Der Ölpreis kennt derzeit nur eine Richtung: nach oben. Getrieben vom Krieg im Nahen Osten haben die Notierungen zum Wochenauftakt ihren Höhenflug noch einmal beschleunigt. Die US-Rohölsorte West Texas Intermediate verteuerte sich um rund 18 Prozent auf mehr als 108 Dollar je Barrel und übersprang damit erstmals seit Juli 2022 wieder die Marke von 100 Dollar. Auch die internationale Referenzsorte Brent Crude legte kräftig zu. Der Preis für ein Barrel Brent kletterte um etwa 16 …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE