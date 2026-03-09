Hamburg (ots) -Welche Sachbücher prägen die Debatten von morgen? Ab dem 9. März können Verlage ihre Titel für den NDR Sachbuchpreis 2026 einreichen. Ausgezeichnet wird das beste in deutscher Sprache verfasste Sachbuch zu zukunftsrelevanten Themen. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und wird 2026 zum 18. Mal vergeben. Bewerbungsschluss ist der 3. Juli.Teilnahmeberechtigt sind Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die jeweils bis zu zwei Titel ins Rennen schicken können. Berücksichtigt werden Neuerscheinungen, die zwischen dem 16. Oktober 2025 und dem 15. Oktober 2026 veröffentlicht wurden oder werden.Entscheidend für die Auswahl durch die Nominierungskommission und Jury sind Relevanz, Originalität, Lesbarkeit und Nachhaltigkeit. Gesucht werden Bücher mit hohem Gesprächswert - Werke, die neue Perspektiven eröffnen, fundierte Erkenntnisse vermitteln und komplexe Zusammenhänge so darstellen, dass sie ein breites Publikum erreichen.Ilka Steinhausen, NDR Programmdirektorin und Jury-Vorsitzende NDR Sachbuchpreis: "Ich freue mich auf Bücher, die den Mut haben, genau hinzusehen - und die Leserinnen und Leser ernst nehmen. Ein gutes Sachbuch erweitert unseren Horizont, weil es Wissen mit Haltung verbindet und Orientierung schenkt, ohne einfache Antworten zu versprechen. Und es lebt von Vielfalt: Je unterschiedlicher die Perspektiven, desto spannender wird die Auswahl."Anfang Oktober wird die Longlist veröffentlicht, im November folgt die Shortlist. Die Preisverleihung findet am 5. November 2026 im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes statt - gemeinsam mit dem LifeScienceXplained des Göttinger Biotech-Unternehmens Sartorius. Der LifeScienceXplained würdigt Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, die komplexe Themen der Lebenswissenschaften für ein breites Publikum verständlich, innovativ und kreativ aufbereiten. Auch dieser Preis ist mit 15.000 Euro dotiert.Die Verleihung wird live auf NDR Kultur und ndr.de/ndrsachbuchpreis übertragen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.ndr.de/ndrsachbuchpreis.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6231224