DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 9. März

=== *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,9% gg Vj zuvor +0,2% gg Vj *** 02:30 CN/Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: -1,1% gg Vj zuvor: -1,4% gg Vj *** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Auftragseingang Januar saisonbereinigt PROGNOSE: -4,0% gg Vm zuvor: +7,8% gg Vm *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Januar saisonbereinigt PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -1,9% gg Vm 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Januar 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Februar 10:00 DE/Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Jahrestagung (10:00 PK) 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland März *** 11:30 SA/EZB-Direktor Elderson, Rede zur Eröffnung einer Tagung des Network for Greening the Financial System (NGFS) 21:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q - BE/Treffen der Eurogruppe - DE/Erstnotiz Gabler Group AG - Börsenfeiertag: Russland - CN/Nationaler Volkskongress (Fortsetzung) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

