Montag, 09.03.2026
Der 9,5 Mio. € Kupferfehler des Marktes - Und solche Fehler korrigieren sich schnell
WKN: 541501 | ISIN: US71654V4086 | Ticker-Symbol: PJXA
Tradegate
06.03.26 | 21:31
15,100 Euro
-0,66 % -0,100
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
Lateinamerika
PETROLEO BRASILEIRO SA ADR Chart 1 Jahr
PETROLEO BRASILEIRO SA ADR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
14,85015,45007:07
15,50015,80006:53
ALMONTY
ALMONTY INDUSTRIES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALMONTY INDUSTRIES INC16,020-0,74 %
PETROLEO BRASILEIRO SA ADR15,100-0,66 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.