Der Krieg im Nahen Osten spitzt sich immer weiter zu und dementsprechend geht es mit den Ölpreisen auch immer weiter nach oben. So hat sich Rohöl der Nordsee-Sorte Brent am Montag in den ersten Handelsstunden um bis zu ein Fünftel auf 111 Dollar verteuert. Das Niveau konnte aber nicht ganz halten gehalten werden, aktuell notiert Brent bei knapp 100 Dollar. Damit kletterte der Preis für die Referenzsorte des Großteils der weltweit gehandelten Ölsorten auf den höchsten Stand seit Juli 2022.
