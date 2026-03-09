EQS-News: Ringmetall SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

09.03.2026 / 07:00 CET/CEST

Ringmetall erwirbt Liner-Hersteller Makplast in der Türkei

Der Vorstand der Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter für Industrieverpackungen, hat sich über den Erwerb der Makplast Makine Plastik Sanayi ve Ticaret A.S. mit Sitz in Istanbul, Türkei, geeinigt. Die Transaktion erfolgt im Wege eines Share Deals. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

Makplast ist ein etablierter Hersteller von Linern für industrielle Verpackungslösungen wie aseptische und nicht aseptische Flüssigverpackungen für den Lebensmittel- und Getränkebereich. Mit dem Erwerb stärkt Ringmetall gezielt den Geschäftsbereich Liner und erweitert zugleich seine Präsenz in dieser strategisch wichtigen Region.

Die Akquisition fügt sich nahtlos in die langfristig ausgerichtete Wachstumsstrategie der Ringmetall-Gruppe ein, die auf den gezielten Ausbau bestehender Geschäftsbereiche durch selektive Unternehmenszukäufe setzt. Die Finanzierung der Akquisition erfolgt über freie vereinbarte Kreditlinien.

"Die Akquisition von Makplast ist ein weiterer konsequenter Schritt im Rahmen unserer buy and build-Strategie", erklärt Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall SE. "Mit Makplast gewinnen wir einen hervorragend positionierten Liner-Spezialisten und stärken zugleich unsere Marktposition in der Türkei, einem für uns strategisch wichtigen Wachstumsmarkt an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien. Solche Zukäufe bilden die Grundlage für nachhaltiges, margenstarkes Wachstum."

Makplast Makine Plastik Sanayi ve Ticaret A.S erwirtschaftet mit etwa 45 Mitarbeitern einen Umsatz im mittleren einstelligen Millionenbereich und einer überdurchschnittlichen EBITDA-Marge. Das Unternehmen wird in den kommenden Monaten in den Konzern integriert.