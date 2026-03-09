Neuer Preisschock: Ölpreise schießen um fast 30% nach oben

Anzeige / Werbung

WTI/Brent springen um fast 30% auf ~117 $: Iran-Eskalation erhöht Risikoprämie, Straße von Hormus im Fokus - Angst vor Liefer- und Transportstörungen treibt den Markt.

Der Ölpreis reagiert mit einer Preisexplosion auf die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten: Sowohl WTI als auch Brent sind im Zuge der deutlichen Eskalation im Irankonflikt binnen kürzester Zeit um knapp 30% gestiegen! WTI notierte zwischenzeitlich bei 117,50 US-Dollar je Barrel (+29,27%), Brent bei 117,70 US-Dollar (+26,98%). Damit preisen die Energiemärkte zunehmend die Gefahr ein, dass sich der Konflikt zu einer länger anhaltenden Störung von Lieferketten, Infrastruktur und Transportwegen im Nahen Osten ausweiten könnte.

Im Mittelpunkt steht weniger das einzelne Ereignis als die Summe an Angriffen und Gegenangriffen in der Region. Der sprunghafte Anstieg des Ölpreises zeigt, wie empfindlich der Markt reagiert, sobald sich die Wahrscheinlichkeit einer Unterbrechung physischer Ströme erhöht - selbst wenn konkrete Produktionsausfälle noch nicht genannt werden.

Ölpreis explodiert um fast 30%: Sorgen um signifikante Angebotsunterbrechung steigen

