WKN: A1KBAV | ISIN: CA26780A1084 | Ticker-Symbol: DMJ
Tradegate
09.03.26 | 08:17
0,063 Euro
-2,46 % -0,002
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
DYNACERT INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DYNACERT INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0600,06908:47
0,0630,06608:40
09.03.2026 07:46 Uhr
323 Leser
Ölpreisschock über das Wochenende: Warum steigende Energiepreise neue Chancen für dynaCERT schaffen

Der Rohstoffmarkt wurde am Wochenende von einer überraschenden Entwicklung erschüttert: Der Ölpreis ist sprunghaft angestiegen. Der Preis für die US-Referenzsorte WTI (West Texas Intermediate) kletterte um mehr als 25 % auf über 114 USD pro Barrel. Auslöser ist die zunehmende Sorge um die Stabilität der globalen Ölversorgung infolge der geopolitischen Spannungen rund um den Iran und mehrere Nachbarländer. Damit rückt ein Markt wieder stärker ins Zentrum der Aufmerksamkeit der Investoren, der ohnehin der größte Rohstoffmarkt der Welt ist. Schon kleinere Störungen in der Angebotsstruktur können massive Preisbewegungen auslösen - mit direkten Auswirkungen auf Wirtschaft, Transportkosten und Energiepreise weltweit. Eine Aktie dürfte von dieser Entwicklung profitieren: dynaCERT Inc.

Den vollständigen Artikel lesen ...

