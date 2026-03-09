EQS-Ad-hoc: Netfonds AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot

Netfonds AG schließt Investment Agreement mit Warburg Pincus



09.03.2026 / 07:57 CET/CEST

Netfonds AG schließt Investment Agreement mit Warburg Pincus

Öffentliches Angebot in Höhe von EUR 78,25 je Aktie angekündigt





Hamburg, 09. März 2026 - Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74, "Netfonds") hat ein Investment Agreement mit der SCUR-Alpha 1996 GmbH (zukünftig: German Wealth Technology GmbH), die von Fonds kontrolliert wird, die von Warburg Pincus LLC verwaltet werden (gemeinsam "Warburg Pincus"), geschlossen. Demnach wird Warburg Pincus ein öffentliches Angebot zum Erwerb sämtlicher Aktien an Netfonds, die nicht von Warburg Pincus gehalten werden, zu einem Preis von EUR 78,25 pro Netfonds Aktie in bar abgeben. Aktionäre erhalten damit eine Prämie von 64,4 % auf den Schlusskurs der Netfonds Aktie am 06. März 2026, und eine Prämie von 78,3 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Netfonds Aktie der vergangenen drei Monate. Das Angebot unterliegt nicht den Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG).



Die Angebotsunterlage mit den verbindlichen Konditionen des Angebots und einer näheren Beschreibung zum Angebot und des Annahmeprozesses wird am heutigen Tag veröffentlicht und markiert den Beginn einer sechswöchigen Annahmefrist, die mit Ablauf des 20. April 2026 endet. Der Vollzug des Angebots wird von marktüblichen Bedingungen wie regulatorischen Freigaben abhängen. Das Angebot wird keiner Mindestannahmeschwelle unterliegen.



Zum heutigen Tag hat sich Warburg Pincus bereits eine Beteiligung von circa 53 % an Netfonds unwiderruflich gesichert, einschließlich der Beteiligungen des derzeitigen CEOs, CFOs und CBOs der Netfonds AG sowie von Karsten Dümmler, Gründer und Mitglied des Aufsichtsrats von Netfonds. Warburg Pincus behält sich zusätzlich vor im Rahmen einer etwaigen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Bezugsrechtsausschluss Netfonds Aktien bis zu einer Gesamtbeteiligung in Höhe von 9,9 % des derzeitigen Grundkapitals der Netfonds zu zeichnen.



Vorstand und Aufsichtsrat befürworten das Angebot uneingeschränkt und ausdrücklich. Unmittelbar nach Ende der Annahmefrist wird Netfonds die Beendigung der Einbeziehung der Netfonds Aktien im öffentlichen Handel des Freiverkehrs mit Wirkung zum Zeitpunkt des Vollzugs des Angebots veranlassen. Ein gesondertes Delisting-Angebot ist nicht erforderlich.



Netfonds wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen unverzüglich informieren.



Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.



Ende der Insiderinformation



