Die Ölpreise sind nun erstmals seit dem Jahre 2022 wieder über die Marke von 100 Dollar geklettert. In den vergangenen Stunden wurde allerdings ein Teil der Kursgewinne bei Brent- und WTI-Öl wieder abgegeben. Denn wie die FT berichtet, sind die G7-Staaten angesichts des jüngsten Ölpreis-Sprungs offenbar bereit, ihre Ölreserven anzuzapfen, um den Anstieg zu stoppen. Die Freigabe von Teilen der hohen Rohöl-Reserven der USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan und Großbritannien wären ein
