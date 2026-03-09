Emittent: Gabler Group AG
ISIN: DE000A421RZ9
WKN: A421RZ
Kuerzel: XK4
|50,000
|52,00
|08:59
|08:41
|Gabler Group geht in Frankfurt an die Börse
|08:25
|Aktien Frankfurt Ausblick: Ölpreisrally belastet Dax wieder schwer
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die europäischen Anleger wird die Rückkehr aus dem Wochenende wegen des weiter zugespitzten Iran-Kriegs zum bösen Erwachen. Ein rasender Anstieg der Ölpreise macht ihnen zunehmend...
|08:05
|XETR IPO XK4: START OPENING-AUCTION-CALL: 09:00
|00:02
|XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 09.03.2026
|Das Instrument XK4 DE000A421RZ9 GABLER GRP AG INH O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 09.03.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument XK4 DE000A421RZ9...
|00:01
|XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 09.03.2026
|The following instruments on XETRA do have their first trading 09.03.2026 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.03.2026
Aktien
1 CA00092W1086 A.C.L. Construction...
|GABLER GROUP AG
|44,000
|0,00 %