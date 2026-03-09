DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
HONEYWELL INTL 2036 US438516AR73 09.03.2026 HZE/EOT
HONEYWELL INTL 2037 US438516AT30 09.03.2026 HZE/EOT
HONEYWELL INTL 2041 US438516BB13 09.03.2026 HZE/EOT
HONEYWELL INTL 18/47 US438516BS48 09.03.2026 HZE/EOT
HONEYW. INTL 19/29 US438516BU93 09.03.2026 HZE/EOT
HONEYW. INTL 20/30 US438516BZ80 09.03.2026 HZE/EOT
HONEYW. INTL 20/50 ALDF US438516CA21 09.03.2026 HZE/EOT
HONEYW. INTL 21/31 US438516CF18 09.03.2026 HZE/EOT
HONEYW. INTL 22/33 US438516CK03 09.03.2026 HZE/EOT
HONEYW. INTL 23/34 US438516CM68 09.03.2026 HZE/EOT
HONEYW. INTL 24/31 US438516CR55 09.03.2026 HZE/EOT
HONEYW. INTL 24/35 US438516CS39 09.03.2026 HZE/EOT
HONEYW. INTL 24/54 US438516CT12 09.03.2026 HZE/EOT
HONEYW. INTL 24/64 US438516CU84 09.03.2026 HZE/EOT
HONEYW. INTL 24/32 US438516CZ71 09.03.2026 HZE/EOT
HONEYWELL INTL 16/28 XS1366026919 09.03.2026 HZE/EOT
HONEYW. INTL 20/32 ALDE XS2126094049 09.03.2026 HZE/EOT
HONEYW. INTL 22/34 XS2551903425 09.03.2026 HZE/EOT
HONEYW. INTL 23/27 XS2624938655 09.03.2026 HZE/EOT
HONEYW. INTL 23/32 XS2624938739 09.03.2026 HZE/EOT
HONEYW. INTL 24/30 XS2776889995 09.03.2026 HZE/EOT
HONEYW. INTL 24/36 XS2776890068 09.03.2026 HZE/EOT
