Berlin (ots) -- DUH-Praxistests in Berlin und Brandenburg ergeben: Zwei Drittel der getesteten Schrotthändler würden Boiler und Warmwasserspeicher unerlaubterweise zur Entsorgung annehmen- Falsche Entsorgung von Boilern und Warmwasserspeichern verursacht jährliche Treibhausgasemissionen in Deutschland von bis zu 2,7 Millionen Tonnen CO2- DUH fordert Vollzugsbehörden der Bundesländer zu Kontrollen und einer harten Sanktionierung von Verstößen aufViele Schrotthändler nehmen illegal Boiler und Warmwasserspeicher mit hochgradig klimaschädlichen Inhaltsstoffen zur Entsorgung an. Dies belegen stichprobenartige Testbesuche der Deutschen Umwelthilfe (DUH) bei insgesamt 12 Schrotthändlern in Berlin und Brandenburg. Zwei Drittel der Betriebe wollten entsprechende Altgeräte für eine Entsorgung annehmen, obwohl sie dazu nicht befugt sind - teilweise sogar gegen Auszahlung eines Erlöses. Die DUH fordert die zuständigen Landesvollzugsbehörden auf, mit Kontrollen und spürbaren Sanktionen die illegalen und klimaschädlichen Entsorgungspraktiken zu stoppen.Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH: "Die Praktiken vieler Schrotthändler beim Umgang mit Boilern und Warmwasserspeichern in Berlin und Brandenburg sind nachweisbar illegal und die Behörden schauen weg. Sie haben es auf die Metalle abgesehen, welche Erlöse einbringen, ohne für eine ausreichende Abtrennung klimaschädlicher FCKW aus der Isolierung zu sorgen. Wir fordern die zuständigen Landesbehörden auf, endlich Kontrollen durchzuführen und die illegale Entsorgungspraxis zu beenden. Bei festgestellten Verstößen muss mit hohen Geldstrafen hart durchgegriffen werden."Boiler und Warmwasserspeicher mit Isolationsmaterialien müssen in spezialisierten Recyclinganlagen entsorgt werden, wo enthaltene klimaschädliche Substanzen wie FCKW unschädlich gemacht werden können. Bisher kommen entsprechende Altgeräte aber in diesen Anlagen nur in Kleinstmengen an. Die falsche Entsorgung von Boilern und Warmwasserspeichern verursacht jährliche Treibhausgasemissionen in Deutschland von bis zu 2,7 Millionen Tonnen CO2.Thomas Fischer, DUH-Leiter der Kreislaufwirtschaft: "Unsere Tests offenbaren massive Mängel bei den Vollzugsstrukturen in Berlin und Brandenburg. Teilweise werben Schrotthändler öffentlich im Internet mit der Annahme von Elektroaltgeräten, obwohl sie rechtlich zur Annahme überhaupt nicht befugt sind. Die Lage in den anderen Bundesländern schätzen wir nach Brancheninformationen ähnlich ein. Diese illegalen Praktiken könnten mit Internetrecherchen und unangekündigten Vor-Ort-Kontrollen durch die Überwachungsbehörden der Bundesländer schnell aufgedeckt und gestoppt werden."Links:- Ergebnisbericht der DUH-Tests zur Entsorgung von Boilern und Warmwasserspeichern: https://l.duh.de/praxisberichtboiler- Mehr Informationen: https://www.duh.de/informieren/ressourcen-und-abfall/kuehlgeraete/