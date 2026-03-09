© Foto: fn Symbolbild

Auf dem Papier lief 2025 bei RENK eigentlich ganz ordentlich. Rekordumsatz, dicker Auftragsbestand, steigende Dividende. Und trotzdem verlor die Aktie nach den Zahlen auf einen Schlag knapp neun Prozent. Wenn man genauer hinschaut, erkennt man ein beunruhigendes Bild. Das Unternehmen aus Augsburg liefert zwar solide Zahlen, aber keine Euphorie oder eine freudige Begeisterung für Investoren. Die Charttechnik sendet seit Monaten Warnsignale. Die klassische Schulter-Kopf-Schulter-Formation könnte bereits vollzogen sein. Wer jetzt noch investiert ist, sollte wissen, was auf dem Spiel steht.

Kurseinbruch

RENK steigerte den Umsatz um knapp 20 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT kletterte um rund 22 Prozent auf 230 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit 101 Millionen Euro fast doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Auf dem Papier also makellos. Doch der Markt ließ sich davon nicht beeindrucken. Die Aktie brach am Tag der Veröffentlichung um fast neun Prozent ein. Die Prognose für 2026 enttäuschte. Der Umsatz soll auf über 1,5 Milliarden Euro steigen, das bereinigte EBIT zwischen 255 und 285 Millionen Euro landen. Aber die Zielspanne ist weit gefasst, der Mittelpunkt liegt unter den Erwartungen. Hinzu kommt Kritik am Free Cashflow. Durch Verschiebungen bei der Auftragsabwicklung fiel er schwächer aus als gedacht. Berenberg-Analyst George McWhirter machte diesen Punkt explizit. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt aktuell bei rund 107. Für ein Unternehmen, das solide, aber nicht spektakulär wächst, ist das eine ganze Menge. Der Absturz vom Allzeithoch bei rund 90 Euro auf unter 55 Euro heute spricht eine mehr als deutliche Sprache. Der Markt korrigiert eine Überbewertung aus und er ist offensichtlich noch nicht fertig damit.

Charttechnik

Wer sich den Chart der RENK-Aktie anschaut, dem dürfte es kalt den Rücken herunterlaufen. Es hat den Anschein, dass sich eine klassische Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet hat, und die könnte bereits vollzogen sein. Der Kopf lag beim Allzeithoch von rund 90 Euro im Herbst 2025. Die Nackenlinie verlief bei etwa 60 Euro. Als die Aktie Ende 2025 exakt diese Marke brach, war das der erste Warnschuss. Der Kurs fiel zurück auf knapp unter 50 Euro. Dann folgte der Retest in Richtung 60 Euro, aber groß darüber hinaus kam die Aktie nicht mehr. Genau so verhält sich ein Kurs, wenn eine SKS-Formation abgeschlossen ist. Die Berechnung des Kursziels ist simpel: 90 Euro Hoch minus 60 Euro Nackenlinie ergibt 30 Punkte Abwärtspotenzial, also ein rechnerisches Ziel von 30 Euro. Teilweise haben Analysten noch optimistischere Kursziele von 75 bis 76 Euro. Diese liegen aber, bezogen auf den aktuellen Kurs, in weiter Ferne.

Was tun?

RENK ist grundsätzlich kein schlechtes Unternehmen. Es profitiert vom Boom der Rüstungsbranche, der Auftragsbestand gibt Sicherheit, die Dividende steigt. Aber zwischen gutem Unternehmen und guter Aktie liegt oft ein großer Unterschied. Die Bewertung ist ambitioniert, der Free Cashflow enttäuschte, die Prognose für 2026 lässt kaum Raum für Euphorie. Und der Chart sendet klare Warnsignale. Wer investiert ist, könnte mit einem engen Stopp absichern. Neueinsteiger sollten trotz der verlockenden Analysten-Kursziele vielleicht doch eher ihren Verstand benutzen. Die fundamentale Basis ist solide, aber keine Grundlage für Optimismus. Die Charttechnik ist aktuell immer noch sehr bedenklich. Wer jetzt kauft, wettet möglicherweise gegen den Trend. Unter den aktuellen Umständen überwiegen die Risiken. Möglicherweise gibt es schon bald deutlich günstigere Kurse.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.