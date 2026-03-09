Ad-hoc! KI erneuert Wirkstoffsuche? - AMD und Pharmaelite Partner dieses Smallcaps

Anzeige / Werbung

Eine am Wochenende von einem Nasdaq-Small-Cap veröffentlichte Meldung lenkt den Blick auf einen technologischen Ansatz, der die Art und Weise, wie neue Wirkstoffe identifiziert werden, grundlegend verändern könnte.

Während der US-Aktienmarkt noch geschlossen ist und die Nasdaq erst heute Nachmittag deutscher Zeit wieder öffnet, haben Anlegerinnen und Anleger in Europa bereits Gelegenheit, die Tragweite dieser Entwicklung einzuordnen.

Im Zentrum der Meldung steht eine peer-reviewte wissenschaftliche Studie, die eine zentrale Annahme vieler klassischer Wirkstoffscreenings infrage stellt. In den beschriebenen Experimenten zeigte ausgerechnet das Molekül mit der stärksten Bindungsfähigkeit an ein Zielprotein keinerlei therapeutische Wirkung. Anders gesagt: Bindung ist nicht gleich biologische Funktion, eine Erkenntnis, die erklärt, warum zahlreiche Wirkstoffprogramme trotz vielversprechender Laborergebnisse später scheitern.

Genau an dieser Stelle setzt die KI-Plattform LensAI eines Nasdaq-Small-Cap-Unternehmens an. Ziel ist es, biologische Systeme nicht nur anhand statistischer Muster zu analysieren, sondern jene funktionellen Eigenschaften zu erkennen, die tatsächlich über therapeutische Wirksamkeit entscheiden könnten. Mit der neuen Discovery-Technologie B Cell Llama erweitert das Unternehmen diesen Ansatz nun um eine Plattform zur Entdeckung sogenannter VHH-Nanobodies, besonders kompakter Antikörperfragmente, die als wichtige Bausteine moderner Therapeutika gelten, darunter bispezifische Antikörper, multispezifische Wirkstoffe und CAR-T-Zelltherapien.

Gerade diese Therapieformen zählen zu den dynamischsten Wachstumsfeldern der Biomedizin. Branchenanalysen gehen davon aus, dass allein der Markt für bispezifische Antikörper bis zum Ende dieses Jahrzehnts ein Volumen von rund 50 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Vor diesem Hintergrund erhält ein Ansatz besondere Aufmerksamkeit, der mithilfe künstlicher Intelligenz Muster sichtbar machen soll, die in klassischen Laborverfahren möglicherweise verborgen bleiben.

Diese KI erkennt, was kein Labor sehen kann, und zielt auf einen 50-Milliarden-Dollar-Markt

Die Ad-hoc:

MindWalk Announces B Cell Llama, a Nanobody Discovery Platform Designed for the Bispecific and Cell Therapy Era

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden, sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: MindWalk Holdings) -

Die Aktie:

MindWalk Holdings*

WKN: A41GYL

Börsenplätze: Deutsche Börse (Deutschland), Nasdaq (Heimatbörse)

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

HIER zur vollständigen Originalmeldung.

Die Biotechnologie steht derzeit an einem technologischen Wendepunkt. Während klassische Antikörpertherapien jahrzehntelang den Standard bildeten, rücken zunehmend neue Molekülformate in den Fokus, die komplexere biologische Funktionen ermöglichen. Besonders sogenannte VHH-Nanobodies gelten dabei als vielversprechende Bausteine, weil ihre kleine und stabile Struktur die Entwicklung bispezifischer und multispezifischer Therapeutika erleichtern kann. Genau diese Therapieformen stehen im Zentrum eines schnell wachsenden Marktes:

Branchenanalysten erwarten, dass bispezifische Antikörper bis 2030 ein Marktvolumen von rund 50 Milliarden US-Dollar erreichen könnten. Mit der neuen Discovery-Plattform B Cell Llama positioniert sich das Nasdaq-Unternehmen MindWalk Holdings (WKN: A41GYL)* in genau diesem technologischen Umfeld, an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz, Nanobody-Biologie und moderner Wirkstoffentwicklung.

Wie ein Nasdaq-Unternehmen Arzneimittelentdeckung neu denkt

Um zu verstehen, warum die jetzt veröffentlichte Meldung aller Voraussicht nach eine stark erhöhte Aufmerksamkeit erhalten könnte, lohnt sich ein Blick auf eines der grundlegenden Probleme der modernen Wirkstoffentwicklung: Viele der innovativsten Therapien der Gegenwart, darunter bispezifische Antikörper, multispezifische Wirkstoffe und CAR-T-Zelltherapien, beruhen darauf, mehrere biologische Funktionen in einem einzigen Molekül zu vereinen. Genau diese Komplexität macht ihre Entwicklung jedoch besonders anspruchsvoll.

Klassische Antikörper, die seit Jahrzehnten die Grundlage vieler Medikamente bilden, stoßen hier häufig an strukturelle Grenzen. Ihre Größe und molekulare Architektur erschweren es, mehrere funktionelle Komponenten stabil miteinander zu kombinieren.

VHH-Nanobodies, wie sie natürlicherweise im Immunsystem von Lamas vorkommen, besitzen dagegen eine deutlich kleinere und stabilere Struktur. Dadurch lassen sie sich modular miteinander verbinden und eröffnen neue Möglichkeiten für komplexe therapeutische Konstrukte. Genau an dieser Stelle setzt die neue Plattform B Cell Llama an:

Statt Nanobody-Sequenzen künstlich zu erzeugen oder aus synthetischen Bibliotheken zu isolieren, greift der Ansatz auf das natürlich gereifte Immunrepertoire immunisierter Lamas zurück. Dadurch können Moleküle identifiziert werden, die bereits durch biologische Evolution und Immunselektion optimiert wurden. Die eigentliche Besonderheit des Systems liegt jedoch in der Kombination mit künstlicher Intelligenz.

Nach Unternehmensangaben kann LensAI von MindWalk Holdings (WKN: A41GYL)* bereits vor Beginn der eigentlichen Experimente analysieren, welche Zielstrukturen besonders vielversprechend sein könnten. Während des Entdeckungsprozesses sollen Kandidaten nicht nur nach Bindungsstärke bewertet, sondern nach ihrer funktionellen Aktivität priorisiert werden. Darüber hinaus lassen sich mögliche multispezifische Molekülkonstrukte rechnerisch modellieren, bevor sie im Labor überhaupt hergestellt werden.

Gerade diese Fähigkeit könnte langfristig eine wichtige Rolle spielen. Denn die Entwicklung moderner Biologika gehört zu den kostenintensivsten Innovationsprozessen der Medizin. Programme können über viele Jahre hinweg Milliardeninvestitionen erfordern, und dennoch scheitern. Technologien, die funktionelle Eigenschaften biologischer Moleküle früher und präziser erkennen können, könnten daher helfen, Entwicklungsrisiken zu reduzieren.

Peer-reviewte Studie liefert erste wissenschaftliche Hinweise

Die wissenschaftliche Grundlage der aktuellen Meldung von MindWalk Holdings (WKN: A41GYL)* bildet eine Studie, die im Fachjournal Biomacromolecules der American Chemical Society veröffentlicht wurde. Die Arbeit entstand in Zusammenarbeit mit der Eindhoven University of Technology und dem Radboud University Medical Center. Die Ergebnisse liefern mehrere Hinweise darauf, welches Potenzial modulare Nanobody-Konstruktionen besitzen könnten.

So zeigte sich in den Experimenten, dass Nanobodies in multivalenten Formaten eine deutlich höhere Wirksamkeit erreichen konnten als einzelne Moleküle. In einigen Fällen lag die gemessene Potenz 10- bis 25-fach höher als bei monovalenten Varianten.

Darüber hinaus gelang es Forschern, durch eine gezielte Neukombination derselben Nanobody-Bausteine Varianten zu neutralisieren, die zuvor sowohl einzelnen Nanobody-Formaten als auch zwei bereits zugelassenen Antikörpertherapien entkommen waren.

Ein weiteres Ergebnis der Studie könnte ebenfalls von Bedeutung sein: Bestimmte Nanobody-Nanopartikel-Komplexe wurden bevorzugt von Immunzellen aufgenommen, die mit langfristigem immunologischem Gedächtnis in Verbindung stehen. Dies könnte darauf hindeuten, dass einige Nanobody-Formate nicht nur ein Ziel neutralisieren, sondern möglicherweise auch das Immunsystem darauf vorbereiten, dieses Ziel künftig schneller zu erkennen.

Ob sich diese Beobachtungen langfristig in klinischen Anwendungen bestätigen lassen, muss jedoch durch weitere Forschung geklärt werden.

Zusammenarbeit mit der Pharma-Elite

MindWalk Holdings (WKN: A41GYL)* positioniert sich nicht als klassischer Pharmahersteller, sondern als Technologieplattform für Wirkstoffentwicklung. Nach Unternehmensangaben arbeitet das Unternehmen bereits mit 19 der 20 größten Pharmaunternehmen der Welt zusammen. Ziel dieser Kooperationen ist es, die eigene Bio-Native-AI-Technologie als Infrastruktur für rationales Wirkstoffdesign zu etablieren. Der Hintergrund liegt in einem strukturellen Problem der Branche: Die Entwicklung neuer Medikamente gehört zu den teuersten und risikoreichsten Innovationsprozessen der modernen Wirtschaft. Selbst große Pharmakonzerne sehen sich regelmäßig mit hohen Ausfallraten konfrontiert. Technologien, die biologische Zusammenhänge besser verstehen und Kandidaten frühzeitig präziser auswählen können, könnten daher einen erheblichen Einfluss auf Effizienz und Erfolgschancen der Arzneimittelforschung haben.

Ergänzt wird dieses Netzwerk durch Technologiepartnerschaften, darunter eine Zusammenarbeit mit dem Halbleiterunternehmen AMD, das MindWalk beim Skalieren der notwendigen Rechenleistung für seine Bio-Native-AI-Modelle unterstützt.

Eine Plattform mit mehreren Programmen

Die Nanobody-Technologie ist nur ein Baustein einer größeren Strategie. MindWalk Holdings (WKN: A41GYL)* entwickelt parallel mehrere Programme, die durch dieselbe Bio-Native-AI-Plattform unterstützt werden. Dazu gehören unter anderem ein Programm gegen Dengue-Fieber, ein Ansatz zur Entwicklung eines potenziell universellen Influenza-Impfstoffs, therapeutische Programme rund um GLP-1-basierte Stoffwechsel- und Longevity-Ansätze sowie ein Wirkstoffprogramm gegen ALK-1 in der Onkologie und bei seltenen Erkrankungen.

Nach Unternehmensangaben haben Technologien aus dem MindWalk-Ökosystem bereits zur Entwicklung von mehr als 15 Molekülen beigetragen, die klinische Studien erreicht haben.

Fazit: Wenn KI beginnt, Biologie zu verstehen + Möglicher "Extrem-Bonushebel": Potenziell universeller Influenza-Impfstoff

Die Vorstellung von B Cell Llama erweitert die technologische Plattform von MindWalk um eine weitere Fähigkeit: die gezielte Entdeckung von Nanobody-Bausteinen für einige der modernsten Therapieformen der Biomedizin. Die zugrunde liegende wissenschaftliche Arbeit liefert erste Hinweise darauf, dass modulare Nanobody-Konstruktionen neue Möglichkeiten für komplexe therapeutische Moleküle eröffnen könnten. Gleichzeitig verdeutlicht ein zentrales Ergebnis der Studie ein grundlegendes Problem der klassischen Wirkstoffsuche: Eine starke Bindung an ein Zielprotein bedeutet nicht automatisch therapeutische Wirkung. Genau diese funktionelle Ebene versucht MindWalk nach eigenen Angaben mit seiner Bio-Native-AI-Technologie zu erfassen.

Für Beobachter der Branche liegt die strategische Bedeutung der aktuellen Meldung jedoch nicht nur in der einzelnen Nanobody-Plattform. Sie reiht sich in eine wachsende Zahl von Programmen ein, mit denen das Unternehmen versucht, biologische Komplexität systematisch berechenbar zu machen. Dazu gehört unter anderem ein Programm zur Entwicklung eines potenziell universellen Influenza-Impfstoffs, über das MindWalk Holdings (WKN: A41GYL)* bereits zuvor einen wissenschaftlichen Durchbruch gemeldet hatte. Nach Unternehmensangaben konnte dabei ein funktionaler Zwang im Influenza-Virus identifiziert werden, eine biophysikalische Eigenschaft, die selbst bei genetischen Veränderungen erhalten bleibt. Genau solche stabilen Strukturen gelten als zentrale Voraussetzung für breit wirksame Impfstoffe.

Neben Influenza arbeitet MindWalk Holdings (WKN: A41GYL)* zudem an Programmen in Bereichen wie Dengue, Stoffwechseltherapien und Onkologie. All diese Projekte basieren auf derselben technologischen Grundlage: einer Plattform, die biologische Systeme nicht nur statistisch analysieren, sondern funktionell verstehen soll.

Aus Investorensicht liegt die mögliche Wette daher weniger auf einem einzelnen Medikament, sondern auf der Frage, ob sich diese Plattformlogik langfristig bewährt. Sollte es gelingen, biologische Zusammenhänge tatsächlich systematisch berechenbar zu machen, könnte dies einen grundlegenden Einfluss auf die Art und Weise haben, wie neue Wirkstoffe entdeckt werden.

Ob und wann sich einzelne Programme in klinische oder wirtschaftliche Erfolge übersetzen lassen, ist naturgemäß offen und mit erheblichen wissenschaftlichen, regulatorischen und kommerziellen Risiken verbunden. Die aktuelle Meldung zeigt jedoch, warum MindWalk Holdings (WKN: A41GYL)* zunehmend Aufmerksamkeit auf sich zieht: Sie liefert einen weiteren Hinweis darauf, dass sich biologische Komplexität möglicherweise nicht nur beobachten, sondern auch rechnerisch entschlüsseln lässt.

Informieren Sie sich selbst über MindWalk Holdings (WKN: A41GYL )*:

Webseite: https://www.mindwalkai.com/

Filings von MindWalk Holdings (Börsenbehörden US): www.sec.gov

HIER geht es zum Aktienkurs von MindWalk Holdings (WKN: A41GYL)*.

Mit besten Empfehlungen

Ihr inult-Team

www.inult.com

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult/bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten und weiters unseren Haftungsausschluss!

HINWEIS - DISCLAIMER

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-/bullvestor-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult/bullvestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult/bullvestor enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult/bullvestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung.

Diese Mitteilung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder eine Empfehlung, Finanzanalyse noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland oder des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018) in Österreich dar. Sie dient der allgemeinen Information und richtet sich an erfahrene sowie risikobewusste Anleger.

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf von bullvestor Medien GmbH als zuverlässig erachteten Quellen, jedoch kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Einschätzungen stellen die subjektive Meinung der Ersteller dar und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies gesondert bekannt gegeben wird. Historische Wertentwicklungen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, und solche Aussagen können erhebliche Unsicherheiten und Risiken beinhalten, weshalb tatsächliche Ergebnisse wesentlich von beschriebenen Szenarien abweichen können.

Anleger sollten vor jedem Investment ihre finanzielle Situation und ihre Risikotoleranz sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen, nicht aber diese Mitteilung zur Grundlage einer Investmententscheidung machen.

Die folgende Offenlegung erfolgt ausschließlich aus Vorsichtsgründen und dient der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für den Fall, dass diese Mitteilung entgegen des ausdrücklichen obigen Hinweises dennoch als eine Anlageempfehlung aufgefasst werden sollte:

Identität des Verbreiters gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 2 der delVO (EU) 2016/958

Diese Mitteilung wurde von Helmut Pollinger für die bullvestor Medien GmbH erstellt und von dieser veröffentlicht.

Offenlegung von Interessenkonflikten gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 5 delVO (EU) 2016/958

Die bullvestor Medien GmbH handelt im Auftrag der MindWalk Holdings Inc. und erhielt für die Erstellung und Verbreitung dieser Mitteilungen eine Vergütung. Zudem besteht zwischen bullvestor Medien GmbH und MindWalk Holdings Inc. eine laufende direkte oder indirekte Geschäftsbeziehung.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung dient dazu, die Marktaktivität für die Aktie von MindWalk Holdings Inc. zu erhöhen, was wirtschaftliche Vorteile für den Auftraggeber der Veröffentlichung sowie verbundene Parteien mit sich bringt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von MindWalk Holdings Inc. im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Aufgrund dieser angeführten Umstände liegen bei der bullvestor Medien GmbH Interessenskonflikte vor, weshalb die Objektivität der veröffentlichten Mitteilung nicht zugesichert werden kann. Anleger sollten die dargestellten Interessenkonflikte sowie das daraus resultierende Risiko einer Beeinflussung der Objektivität der Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, in ihre Anlageentscheidung einbeziehen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese basieren auf aktuellen Annahmen und Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Es wird empfohlen, alle öffentlichen Unterlagen des Unternehmens zu prüfen, insbesondere die Risikohinweise und zukunftsgerichteten Angaben unter www.sec.gov.

Medieninhaber & Herausgeber:

bullVestor Medien GmbH

4300 Sankt Valentin, Gutenhofen 4

Tel: +43 7435 540 77

Firmenbuchnummer: FN 275279y

UID- Nummer: ATU 62435644

LEI: 549300IB9WNO0P0OFS60

Geschäftsführer/Alleingesellschafter: Helmut Pollinger

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger

- Werbung/Marketingmitteilung -

Enthaltene Werte: CA6026871054