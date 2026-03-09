Normalisierung der Geschäfte! Das lässt sich aus dem Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe für Januar ablesen. Die vorläufigen Zahlen der Bundesstatistiker lassen keine Zweifel aufkommen: Um 11,1 % nahmen die Neu-Bestellungen im Vergleich zum Vormonat ab, nachdem sie im Dezember noch um 11,7 % gestiegen waren (gegenüber dem Vorjahresmonat). Besonders deutlich wurde die Normalisierung bei den Herstellern von Metallerzeugnissen, die gegenüber dem Dezember 39,4 % weniger Order-Eingänge verzeichneten. Als Trost kann gelten, dass der Auftragseingang insgesamt im Januar um 3,7 % im Vergleich zum Vorjahresmonat zugelegt hat.
