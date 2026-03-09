EQS-News: Jackery / Schlagwort(e): Produkteinführung

Leistungsstarke Solarenergielösungen mit bis zu 4.000 W PV-Eingang, 2,52 bis 15,12 kWh Kapazität, regulierbare Netzeinspeisung und KI-gestütztes Energiemanagement DÜSSELDORF, Deutschland, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Jackery erweitert sein Portfolio um die SolarVault 3 Serie - eine neue Generation modularer All-in-One-Heimspeichersysteme. Die Produktfamilie umfasst die Modelle SolarVault 3 Pro, SolarVault 3 Pro Max sowie SolarVault 3 Pro Max AC und deckt unterschiedlichste Anwendungsszenarien ab: vom 800-W-Steckersolarbetrieb bis hin zum intelligenten Heimspeichersystem in Kombination mit größeren PV-Anlagen. Gepaart mit einem KI-gestützten Energiemanagement, das Solarertrag, Verbrauch und dynamische Strompreise in Echtzeit analysiert, agieren die All-in-One-Heimspeicherlösungen als aktive Energiemanager im Haushalt. Sie laden bei günstigen Tarifen, entladen in Hochpreisphasen und maximieren so automatisch Eigenverbrauch und Wirtschaftlichkeit. In Verbindung mit der variablen Speichererweiterung, AC-Kopplung und schneller Backup-Umschaltung entsteht ein skalierbares Gesamtsystem für vielfältige Installations- und Betriebsformen. SolarVault 3 Pro & Pro Max: Hohe Leistung, modulare Architektur und flexible Integration Mit bis zu 4.000 Watt PV-Eingangsleistung und vier unabhängigen MPPT-Trackern maximiert SolarVault 3 Pro die Solarerträge über den gesamten Tagesverlauf. Modulgruppen lassen sich bei unterschiedlicher Ausrichtung (beispielsweise Ost-Süd-West) oder Teilverschattung separat optimieren. Dabei ist die Architektur konsequent skalierbar: Die Basiseinheit verfügt über 2,52 kWh Speicherkapazität, die sich mit Batterypacks auf bis zu 15,12 kWh erweitern lässt. Als All-in-One-System mit integriertem Wechselrichter und LiFePO4-Speicher liefert SolarVault 3 Pro eine Netzausgangsleistung von 1.200 Watt, die in Deutschland auf 800 Watt begrenzt werden kann, um beispielsweise die Vorgaben für Balkonkraftwerke in Deutschland einzuhalten. SolarVault 3 Pro Max steigert die Leistung auf bis zu 2.500 Watt für Haushalte mit höherem Energiebedarf. Der integrierte Bypass-Betrieb erlaubt die direkte Durchleitung von Netzstrom an angeschlossene Geräte - bis zu 2.300 Watt beim Pro und 3.680 Watt beim Pro Max - sodass auch leistungsintensive Verbraucher ohne Speicherüberlastung betrieben werden können. Bei Stromausfall erfolgt die Umschaltung in weniger als 20 Millisekunden in den Backup-Modus. Flexible Nachrüstung bestehender PV-Anlagen Die SolarVault 3 Serie ist mit marktüblichen Solarmodulen und Mikrowechselrichtern kompatibel. Deren AC-Ausgang kann über den Off-Grid-Port eingebunden werden, sodass Solarerträge unmittelbar genutzt oder gespeichert werden können. Das System eignet sich damit sowohl für Neuinstallationen als auch für die gezielte Erweiterungen. Auch über die AC-Kopplung (1.200 W beim Pro Modell sowie 2500 W beim Pro Max und Pro Max AC) lassen sich die Geräte unkompliziert in bestehende PV-Anlagen integrieren. In Verbindung mit einem Smart Meter oder dem Jackery Smart Meter IR Reader nimmt das System auch überschüssigen Solarstrom über das Hausnetz auf und speichert ihn - ohne Eingriffe in die vorhandene Installation. Dadurch steigt die Eigenverbrauchsquote, ohne Module oder Wechselrichter austauschen zu müssen. Dies gilt auch für das dritte Modell im Bunde: Im Unterschied zum Pro und Max ist SolarVault 3 Pro Max AC bewusst als reine Speicherlösung ohne eigenen PV-Eingang konzipiert und bietet bis zu 2.500 Watt Ausgangsleistung. KI-gestütztes Energiemanagement, hohe Sicherheitsstandards und intuitive Bedienung Im Zentrum der SolarVault 3 Serie steht ein KI-basiertes Energiemanagement, das Solarertrag, Verbrauch, Batteriezustand und Strompreise in Echtzeit analysiert und automatisch die wirtschaftlichste Betriebsstrategie wählt. Durch die Integration dynamischer Stromtarife - unter anderem über Plattformen wie Nordpool, Tibber oder Rabot - lädt das System gezielt in Niedrigpreisphasen und entlädt bei hohen Tarifen, wodurch Eigenverbrauch und Kosteneffizienz optimiert werden. In Verbindung mit einem Smart Meter oder Smart-Meter-Reader überwacht die Jackery Lösung den Energiefluss im Haushalt und ermöglicht über bis zu vier Smart Plugs die gezielte Steuerung einzelner Verbraucher sowie das intelligente Verschieben von Lastspitzen. Für beste Betriebssicherheit sorgen eine permanente Temperaturüberwachung an PV- und Netzanschlüssen, ein integriertes Aerosol-Feuerlöschsystem, IP65-Schutz sowie ein Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C. LFP-Batteriezellen, über 100 Schutzmechanismen und mehr als 1.000 Tests gewährleisten Langlebigkeit. Das Plug-and-Play-Design ermöglicht die Inbetriebnahme in wenigen Minuten ohne bauliche Eingriffe. Die Jackery App bietet Monitoring, Solarprognosen und Energiesparmodi - auch offline via Bluetooth. Mit = 30 dB arbeitet das System nahezu geräuschlos; optional steht eine Ethernet-Anbindung zur Verfügung. Marktstart und Gutscheine Ab dem 9. März können sich Interessierte über den offiziellen Jackery Onlineshop registrieren und einen Gutschein im Wert von 100 Euro sichern. Dieser kann ab dem 25. März im Rahmen eines Bundle-Kaufs der SolarVault 3 Serie mit Solarpanels als Vorbestellung eingelöst werden. Der reguläre Verkaufsstart mit sofortiger Versandverfügbarkeit erfolgt am 9. 