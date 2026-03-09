Nürnberg (ots) -
Frisch gebrüht und wohltuend: Für viele Menschen gehört ein guter Kaffee einfach zum Start in den Tag! Bei NORMA finden Kundinnen und Kunden ab sofort viele verschiedene Kaffeeprodukte dauerhaft günstiger im Sortiment - denn der Discounter senkt die Preise jetzt um bis zu neun Prozent. Der RÖSTA Classic Röstkaffee in der 500-Gramm-Packung ist eines der beliebtesten Produkte bei NORMA und kostet ab sofort nur noch 4,99 Euro statt zuvor 5,49 Euro. Das meiste Geld auf einen Schlag sparen Verbraucherinnen und Verbraucher unter anderem bei den Kaffees von CAFFECIAO. Die unterschiedlichen Kombinationen aus Caffé Gustoso und Crema Gustoso kosten insgesamt einen Euro weniger als zuvor.
Mit der aktuellen Preissenkung setzt NORMA seinen Trend fort und bietet den Kundinnen und Kunden bereits die fünfzehnte Preisänderung allein in diesem Jahr an. Damit sparen alle Verbraucherinnen und Verbraucher beim fränkischen Lebensmittel-Discounter quer durch das Sortiment - neben dem Kaffee beispielsweise auch beim Wein, der Wurst, dem Fleisch oder Säften.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
RÖSTA Gold 500 g
Bislang: 6,49 EUR
Jetzt: 5,99 EUR
RÖSTA Classic Röstkaffee 500 g
Bislang: 5,49 EUR
Jetzt: 4,99 EUR
RÖSTA Fein & Mild 500 g
Bislang: 6,49 EUR
Jetzt: 5,99 EUR
RÖSTA Premium-Auslese 100 % Arabica 500 g
Bislang: 7,59 EUR
Jetzt: 6,99 EUR
RÖSTA Entkoffeiniert 500 g
Bislang: 6,49 EUR
Jetzt: 5,99 EUR
CAFFECIAO 5x Caffe Crema / 3x Crema Gold 1 kg
Bislang: 12,99 EUR
Jetzt: 11,99 EUR
CAFFECIAO 5x Espresso / 3x Espresso Intenso 1 kg
Bislang: 12,99 EUR
Jetzt: 11,99 EUR
CAFFECIAO 4x Caffé Gustoso / 4x Crema Gustoso 1 kg
Bislang: 11,99 EUR
Jetzt: 10,99 EUR
CAFFECIAO Kaffeepads Crema 280 g
Bislang: 5,39 EUR
Jetzt: 5,19 EUR
CAFFECIAO Kaffeepads Strong (Gold) 280 g
Bislang: 5,39 EUR
Jetzt: 5,19 EUR
CAFFECIAO Kaffeepads Mild 280 g
Bislang: 5,39 EUR
Jetzt: 5,19 EUR
CAFFECIAO Kaffeepads Classic 280 g
Bislang: 5,39 EUR
Jetzt: 5,19 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
