Nürnberg (ots) -Frisch gebrüht und wohltuend: Für viele Menschen gehört ein guter Kaffee einfach zum Start in den Tag! Bei NORMA finden Kundinnen und Kunden ab sofort viele verschiedene Kaffeeprodukte dauerhaft günstiger im Sortiment - denn der Discounter senkt die Preise jetzt um bis zu neun Prozent. Der RÖSTA Classic Röstkaffee in der 500-Gramm-Packung ist eines der beliebtesten Produkte bei NORMA und kostet ab sofort nur noch 4,99 Euro statt zuvor 5,49 Euro. Das meiste Geld auf einen Schlag sparen Verbraucherinnen und Verbraucher unter anderem bei den Kaffees von CAFFECIAO. Die unterschiedlichen Kombinationen aus Caffé Gustoso und Crema Gustoso kosten insgesamt einen Euro weniger als zuvor.Mit der aktuellen Preissenkung setzt NORMA seinen Trend fort und bietet den Kundinnen und Kunden bereits die fünfzehnte Preisänderung allein in diesem Jahr an. Damit sparen alle Verbraucherinnen und Verbraucher beim fränkischen Lebensmittel-Discounter quer durch das Sortiment - neben dem Kaffee beispielsweise auch beim Wein, der Wurst, dem Fleisch oder Säften.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):RÖSTA Gold 500 gBislang: 6,49 EURJetzt: 5,99 EURRÖSTA Classic Röstkaffee 500 gBislang: 5,49 EURJetzt: 4,99 EURRÖSTA Fein & Mild 500 gBislang: 6,49 EURJetzt: 5,99 EURRÖSTA Premium-Auslese 100 % Arabica 500 gBislang: 7,59 EURJetzt: 6,99 EURRÖSTA Entkoffeiniert 500 gBislang: 6,49 EURJetzt: 5,99 EURCAFFECIAO 5x Caffe Crema / 3x Crema Gold 1 kgBislang: 12,99 EURJetzt: 11,99 EURCAFFECIAO 5x Espresso / 3x Espresso Intenso 1 kgBislang: 12,99 EURJetzt: 11,99 EURCAFFECIAO 4x Caffé Gustoso / 4x Crema Gustoso 1 kgBislang: 11,99 EURJetzt: 10,99 EURCAFFECIAO Kaffeepads Crema 280 gBislang: 5,39 EURJetzt: 5,19 EURCAFFECIAO Kaffeepads Strong (Gold) 280 gBislang: 5,39 EURJetzt: 5,19 EURCAFFECIAO Kaffeepads Mild 280 gBislang: 5,39 EURJetzt: 5,19 EURCAFFECIAO Kaffeepads Classic 280 gBislang: 5,39 EURJetzt: 5,19 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.