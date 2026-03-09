Anzeige
Dow Jones News
09.03.2026 09:21 Uhr
MÄRKTE ASIEN/Drastischer Ölpreisanstieg schickt Aktien auf Talfahrt

DOW JONES--Die jüngste Entwicklung der Ölpreise vor dem Hintergrund des im Iran-Kriegs hat die Aktienkurse an den Börsen in Ostasien und Australien am Montag einbrechen lassen. Mit den Ölpreisen ging es nochmals rasanter als zuletzt schon immer weiter nach oben. Erstmals seit 2022 kostete das Barrel Öl wieder mehr als 100 US-Dollar. Aktuell verteuert sich Brent-Öl um etwa 15 Prozent auf 106 Dollar, phasenweise betrug der Anstieg sogar rund 30 Prozent. Der fortgesetzte Anstieg der Ölpreise schürte Inflationssorgen, was an den Börsen Verkäufe zur Folge hatte. Dazu gesellten sich Befürchtungen, dass es zu Störungen in den Lieferketten kommen könnte.

Unter den Börsen der Region sackte der südkoreanische Aktienmarkt um 6,0 Prozent ab. In Tokio fiel der Nikkei um 5,2 Prozent; der breiter gefasste Topix verlor 3,8 Prozent. Besser hielten sich die chinesischen Börsen. In Hongkong gab der Hang-Seng-Index im späten Handel um 1,9 Prozent nach. Die Börse in Schanghai schloss "nur" 0,7 Prozent im Minus. Überraschend stark gestiegene chinesische Verbraucherpreise im Februar belasteten nicht, sie wurden tendenziell eher als Belebungsanzeichen der mauen Konjunktur gewertet. Beobachter sprachen außerdem von einem Sondereffekt aufgrund des chinesischen Neujahrsfests.

Am Sonntag hatten israelische Streitkräfte vier Öllager in Teheran bombardiert, was eine dichte Rauchwolke über der Stadt zur Folge hatte. Im Gegenzug griff der Iran eine Wasserentsalzungsanlage in Bahrain an. Auch Ziele in Israel wurden angegriffen. Derweil meldete das iranische Staatsfernsehen, dass der Sohn des getöteten Ayatollah Chamenei, Modschtaba, zu dessen Nachfolger ernannt worden sei.

US-Präsident Donald Trump bezeichnete den Ölpreisanstieg in einem Social-Media-Post als "sehr kleinen Preis", der für den Frieden zu zahlen sei. Der Preis werde rasch fallen, wenn die Zerstörung der iranischen nuklearen Bedrohung abgeschlossen sei, so Trump.

Analysten äußerten sich indessen besorgt über die möglichen Folgen der drastisch gestiegenen Ölpreise für die Wirtschaft. Wenn die Straße von Hormus, ein wichtiger Transportweg für Öl, länger nicht passierbar sei, könnte der Preis für ein Barrel Öl auf 150 Dollar oder sogar höher steigen, hieß es von Price Futures Group. Wegen der iranischen Angriffe auf Schiffe in der Meerenge, die Öltransporte praktisch unmöglich machen, haben einige Ölförderländer in der Region, etwa Kuweit, die Förderung gedrosselt, da ihre Lagerkapazitäten erschöpft sind. US-Präsident Trump hat zwar bis zu 20 Milliarden Dollar an Rückversicherung für Tankschiffe angeboten, die die Passage wieder aufnehmen, doch vermochte dies die Anleger zunächst nicht zu überzeugen. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)  8.599,00  -2,9    -1,3      06:00 
Topix 500 (Tokio)   2.786,84  -3,8    4,8      07:00 
Kospi (Seoul)     5.251,87  -6,0    24,6      07:30 
Hang-Seng (Hongk.)  25.271,06  -1,9    -1,4      09:00 
Shanghai-Comp.     4.096,60  -0,7    3,2      08:00 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %   00:00    Fr, 08:33 % YTD 
EUR/USD         1,1542  -0,7   1,1618     1,1610  -1,7 
EUR/JPY         183,09  -0,1   183,26     183,03  -0,5 
EUR/GBP         0,8667  +0,1   0,8658     0,8686  -0,6 
USD/JPY         158,62  +0,5   157,79     157,61  1,3 
USD/KRW        1.494,30  +0,9  1.481,11    1.470,60  3,7 
USD/CNY         6,9152  +0,3   6,8965     6,8972  -1,1 
USD/CNH         6,9210  +0,2   6,9047     6,8994  -0,8 
USD/HKD         7,8150  -0,1   7,8221     7,8225  0,4 
AUD/USD         0,7001  -0,4   0,7030     0,7040  4,9 
NZD/USD         0,5881  -0,3   0,5900     0,5911  2,2 
BTC/USD        67.037,85  -0,3 67.219,33    70.955,12 -23,6 
 
ROHOEL         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex        102,79 +13,1   11,89      90,90 
Brent/ICE        106,71 +15,1   14,02      92,69 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          5.097,45  -1,4   -72,47    5.169,92 
Silber          83,25  -1,3   -1,08      84,33 
Platin         2.115,12  -0,9   -20,23    2.135,35 
===

