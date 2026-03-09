© Foto: Dall-EKopsi und Nikkei sind am Montag massiv eingebrochen, nachdem der Ölpreis auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren gestiegen ist.Brent-Rohöl verteuerte sich kurzzeitig um über 26 Prozent auf 116 US-Dollar je Barrel. Besonders stark trafen das Südkorea und Japan. Der südkoreanische Leitindex Kospi verlor zeitweise mehr als acht Prozent und löste erneut einen automatischen Handelsstopp aus. Es ist bereits der zweite Handelsstopp innerhalb von vier Börsensitzungen. Bereits in der Vorwoche hatte ein Kurssturz von über zwölf Prozent den größten Tagesverlust in der Geschichte des Index ausgelöst. Vor allem Technologiewerte standen unter massivem Verkaufsdruck. Samsung Electronics brach um …Den vollständigen Artikel lesen
