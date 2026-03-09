blau direkt und Netfonds haben am 09.03.2026 ihre strategische Allianz bekannt gegeben. Netfonds AG schließt demnach mit blau direkt-Investor Warburg Pincus ein Agreement. Die Partnerschaft verfolgt das Ziel, Wachstumspotenziale im Bereich Software und Infrastrukturlösungen für Finanz- und Versicherungsdienstleister zu erschließen. blau direkt und die Netfonds AG ("Netfonds") schließen sich zusammen. Das wurde am 09.03.2026 in einer Pressemeldung bekannt gegeben. Durch den Zusammenschluss mit der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
