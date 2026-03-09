Emittent: Gabler Group AG
ISIN: DE000A421RZ9
WKN: A421RZ
Kuerzel: XK4
|48,400
|48,600
|10:26
|48,400
|48,500
|10:12
|Aktuelle Nachrichten
|09:50
|BREAKING: Rüstungs-IPO von Gabler - die ersten Kurse sind da
|In einem sehr schwachen Marktumfeld hat der Marinetechnikspezialist Gabler den Sprung an die Börse erfolgreich geschafft. Der erste Kurs lag mit 47,20 Euro deutlich über dem Ausgabepreis von 44 Euro....
|09:21
|XETR IPO XK4: OPENING-AUCTION ABGESCHLOSSEN / FINISHED
|08:41
|Gabler Group geht in Frankfurt an die Börse
|08:25
|Aktien Frankfurt Ausblick: Ölpreisrally belastet Dax wieder schwer
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die europäischen Anleger wird die Rückkehr aus dem Wochenende wegen des weiter zugespitzten Iran-Kriegs zum bösen Erwachen. Ein rasender Anstieg der Ölpreise macht ihnen zunehmend...
|08:05
|XETR IPO XK4: START OPENING-AUCTION-CALL: 09:00
|GABLER GROUP AG
|48,100
|+9,32 %