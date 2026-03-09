Für den Monat Februar meldete das Statistische Bundesamt heute einen um 0,7 % höheren Wert als im Januar und einen Zuwachs von 1,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Sie wissen: Zwischen dem Fahrleistungsindex und der Industrieproduktion besteht ein enger Zusammenhang, da wirtschaftliche Aktivität Verkehrsleistungen erzeugt und braucht. Da der Index aber einen Monat früher als neue Produktionsdaten herauskommt, eignet er sich als Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung.
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
© 2026 Bernecker Börsenbriefe