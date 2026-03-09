Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von GoldMining Inc. und Skeena Gold & Silver Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 06.03.2026, 17:25 Uhr Zürich/Berlin Zentralbanken mögen Gold, da es Sicherheit und Liquidität liefert. Aktuell halten sie etwa ein Fünftel des gesamten jemals geförderten Goldes. Die größten Goldkäufe tätigten in 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Swiss Resource Capital