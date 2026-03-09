Anzeige
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist: Net Asset Value(s)
Dow Jones News
09.03.2026 09:39 Uhr
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist: Net Asset Value(s)

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist: Net Asset Value(s) 
09-March-2026 / 09:06 CET/CEST 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
 
=--------------------------------------------------------------------- 
Net Asset Value(s) 
FUND: Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist 
 
DEALING DATE: 06-Mar-2026 
 
NAV PER SHARE: EUR: 199.8852 
 
NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 1867828 
 
CODE: JPNU LN 
 
ISIN: FR0010245514 
 
=--------------------------------------------------------------------- 
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
View original content: EQS News 
=--------------------------------------------------------------------- 
ISIN:     FR0010245514 
Category Code: NAV 
TIDM:     JPNU LN 
LEI Code:   969500HKAVZI57PU4J22 
Sequence No.: 420308 
EQS News ID:  2287628 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2287628&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2026 04:06 ET (08:06 GMT)

© 2026 Dow Jones News
