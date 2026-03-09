In einem sehr schwachen Marktumfeld hat der Marinetechnikspezialist Gabler den Sprung an die Börse erfolgreich geschafft. Der erste Kurs lag mit 47,20 Euro deutlich über dem Ausgabepreis von 44 Euro. Gabler profitierte dabei davon, dass das Umfeld für Rüstungswerte durch die Eskalation im Nahen Osten unverändert gut ist.Im Hoch notierte die Aktie mittlerweile bereits bei 49,50 Euro. Der Ausgabepreis war zuvor mit 44 Euro in der oberen Hälfte der Angebotsspanne von 37 bis 47 Euro festgelegt worden.Mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
