Linz (www.anleihencheck.de) - Am Freitag haben wir bereits über China und seine gesenkten Wachstumsziele berichten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dem Gegenüber stünden Chinas jüngst veröffentlichte Inflationsdaten, welche ein zunehmend konstruktives Signal für die wirtschaftliche Dynamik senden würden. Nach Monaten rückläufiger Preisentwicklung würden die Verbraucherpreise wieder spürbar ansteigen. Im Februar habe die Teuerung bei 1,3% gegenüber dem Vorjahr gelegen, während der Durchschnitt der ersten beiden Monate mit 0,75% eine Stabilisierung bestätige. Besonders Dienstleistungen und höhere Lebensmittelpreise würden die Entwicklung treiben. Parallel dazu würden auch die Produzentenpreise anziehen und hätten erneut ein monatliches Plus von 0,4% verzeichnet, wodurch eine Rückkehr in den positiven Jahresbereich näher rücke. Hinsichtlich dieser Entwicklungen rechne der Markt mit keiner Zinssenkung in diesem Jahr. Der EUR/CNY-Kurs notiere derzeit um 7,9900, der tiefste Stand seit knapp einem Jahr. (09.03.2026/alc/a/a) ...

