Der südkoreanische Batteriehersteller SK On entlässt 958 Mitarbeiter seiner Zellfertigung in Commerce im US-Bundesstaat Georgia. Betroffen sind 37 Prozent der 2.566 Personen starken Belegschaft. Der Grund dafür sind die schwachen Marktbedingungen für Elektroautos in den USA. Das Werk in Commerce hat bislang u.a. Batteriezellen für den mittlerweile eingestellten Pickup-Truck Ford F-150 Lightning geliefert, außerdem für die US-Version des ID.4 von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
