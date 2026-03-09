EQS-News: TenneT GmbH & Co. KG
TenneT Germany investiert Rekordsumme von 10 Milliarden Euro in deutsche Strominfrastruktur
TenneT Germany hat im Geschäftsjahr 2025 insgesamt 10,05 Mrd. Euro in den Ausbau und die Modernisierung des deutschen Stromübertragungsnetzes investiert - ein Rekordwert. Damit unterstreicht das Unternehmen seine zentrale Rolle für die Versorgungssicherheit des Wirtschaftsstandortes Deutschland.
Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 44,0 Prozent auf 1,57 Mrd. Euro (2024: 1,09 Mrd. Euro). Die Regulated Asset Base (RAB) wuchs um 32,4 Prozent auf 36,79 Mrd. Euro (2024: 27,83 Mrd. Euro). Der bereinigte Umsatz lag bei 6,24 Mrd. Euro (+6,0 Prozent gegenüber 2024: 5,90 Mrd. Euro). Diese Geschäftsentwicklung spiegelt die Dynamik des Investitionsprogramms und den konsequenten Wachstumskurs von TenneT Germany wider.
Tim Meyerjürgens, CEO von TenneT Germany: "Mit unserem Investitionsprogramm treiben wir den Ausbau der Strominfrastruktur an Land und auf See entschieden voran und gestalten das Energiesystem der Zukunft aktiv mit. Leistungsfähige Stromnetze sind entscheidend für Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Stabilität. Die aktuelle geopolitische Lage zeigt, wie wichtig es ist, erneuerbare Energien und Netze konsequent und mit hoher Geschwindigkeit auszubauen. Nur so können wir unsere Abhängigkeiten von fossilen Energieimporten reduzieren und die Energiesouveränität in Deutschland und Europa stärken."
Eigenkapitalbedarf langfristig gesichert
TenneT Germany wird künftig als eigenständiger Akteur auf dem Kapitalmarkt agieren und das weitere Wachstum selbstständig finanzieren. Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr den Aufbau seiner neuen Finanzierungsstruktur konsequent vorangetrieben und dabei zentrale Meilensteine erreicht.
So schloss TenneT Germany im Oktober 2025 erfolgreich die Syndizierung einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 12 Mrd. Euro ab und arbeitet künftig mit Banken aus Europa, Japan und den USA zusammen. Bereits im September 2025 erhielt das Unternehmen im ESG-Rating von ISS ESG die Bewertung "B" und zählt damit weltweit zu den besten zehn Prozent im Sektor "Utilities". Mit dem Abschluss eines Green Finance Frameworks schuf TenneT Germany im November 2025 zudem die Grundlage für eine nachhaltige Kapitalmarktfinanzierung. Darüber hinaus legte das Unternehmen im Dezember 2025 ein Debt Issuance Programme in Höhe von 35 Mrd. Euro auf, um perspektivisch eigene Anleihen zu emittieren und seine Finanzierungsquellen weiter zu diversifizieren.
Dr. Markus Binder, CFO von TenneT Germany: "2025 war ein erfolgreiches Jahr für TenneT Germany. Die Finanzierung unseres Investitionsprogramms steht auf einem stabilen Fundament - mit starken Eigenkapitalinvestoren und einer klaren Financial Policy. So schaffen wir die Grundlage für eine erfolgreiche Positionierung am Fremdkapitalmarkt, um unseren weiteren Wachstumskurs zu finanzieren."
Fortschritte beim Netzausbau auf See und an Land
So wurden mit BorWin5 und DolWin5 zwei neue Offshore-Netzanbindungssysteme in der Nordsee fertiggestellt. Mit ihrer finalen Inbetriebnahme wird TenneT Germany die Übertragungskapazität für Offshore-Windenergie in der deutschen Nordsee von bisher acht auf rund zehn Gigawatt erhöhen. Mit der planmäßigen Vergabe des Offshore-Netzanbindungssystems BalWin5 hat das Unternehmen einen weiteren wichtigen Meilenstein im Offshore-Netzausbau erzielt. Mit BalWin5 setzt TenneT Germany neue Effizienzmaßstäbe und trägt maßgeblich dazu bei, die Kosten pro übertragener Megawattstunde langfristig deutlich zu senken.
Auch an Land hat TenneT Germany den Netzausbau mit hoher Dynamik vorangetrieben. Mit den Gleichstromverbindungen SuedLink und SuedOstLink sind zwei der zentralen Infrastrukturprojekte der Energiewende nun in allen sieben beteiligten Bundesländern im Bau.
Ausblick 2026
