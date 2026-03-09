EQS-News: TenneT GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Investitionen (HGB) steigen um 47 Prozent auf 10,05 Mrd. Euro

Bereinigtes EBIT steigt um über 40 Prozent auf 1,57 Mrd. Euro

Regulated Asset Base wächst um 32 Prozent auf 36,79 Mrd. Euro

Eigenkapitalbasis durch angekündigten Einstieg von APG, GIC, NBIM und KfW langfristig gesichert TenneT Germany hat im Geschäftsjahr 2025 insgesamt 10,05 Mrd. Euro in den Ausbau und die Modernisierung des deutschen Stromübertragungsnetzes investiert - ein Rekordwert. Damit unterstreicht das Unternehmen seine zentrale Rolle für die Versorgungssicherheit des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 44,0 Prozent auf 1,57 Mrd. Euro (2024: 1,09 Mrd. Euro). Die Regulated Asset Base (RAB) wuchs um 32,4 Prozent auf 36,79 Mrd. Euro (2024: 27,83 Mrd. Euro). Der bereinigte Umsatz lag bei 6,24 Mrd. Euro (+6,0 Prozent gegenüber 2024: 5,90 Mrd. Euro). Diese Geschäftsentwicklung spiegelt die Dynamik des Investitionsprogramms und den konsequenten Wachstumskurs von TenneT Germany wider. Tim Meyerjürgens, CEO von TenneT Germany: "Mit unserem Investitionsprogramm treiben wir den Ausbau der Strominfrastruktur an Land und auf See entschieden voran und gestalten das Energiesystem der Zukunft aktiv mit. Leistungsfähige Stromnetze sind entscheidend für Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Stabilität. Die aktuelle geopolitische Lage zeigt, wie wichtig es ist, erneuerbare Energien und Netze konsequent und mit hoher Geschwindigkeit auszubauen. Nur so können wir unsere Abhängigkeiten von fossilen Energieimporten reduzieren und die Energiesouveränität in Deutschland und Europa stärken." Eigenkapitalbedarf langfristig gesichert

Im September 2025 vereinbarte die TenneT Holding Beteiligungen von Algemene Pensioen Groep (APG, im Auftrag des niederländischen Staatsfonds ABP), GIC Private Limited (Singapur) und Norges Bank Investment Management (NBIM, Norwegen), die bis zu 9,5 Mrd. Euro Eigenkapital für TenneT Germany bereitstellen werden. Im Februar 2026 folgte die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die im Auftrag des Bundes für 3,3 Mrd. Euro 25,1 Prozent der Anteile an TenneT Germany übernehmen wird. Mit diesen Transaktionen ist die Eigenkapitalbasis für das Investitionsprogramm von TenneT Germany vollständig gesichert. Der Abschluss der Transaktionen unterliegt den üblichen regulatorischen Genehmigungen und wird Mitte 2026 erwartet.



Eigenständige Organisations- und Finanzierungsstruktur

Seit dem 1. Januar 2025 agieren TenneT Germany und TenneT Netherlands als zwei nationale organisatorisch selbständige Einheiten. Die Geschäftsführung von TenneT Germany besteht aus Tim Meyerjürgens (CEO), Dr. Markus Binder (CFO), Kathrin Günther (CTO) und Ina Kamps (COO). TenneT Germany wird künftig als eigenständiger Akteur auf dem Kapitalmarkt agieren und das weitere Wachstum selbstständig finanzieren. Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr den Aufbau seiner neuen Finanzierungsstruktur konsequent vorangetrieben und dabei zentrale Meilensteine erreicht. So schloss TenneT Germany im Oktober 2025 erfolgreich die Syndizierung einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 12 Mrd. Euro ab und arbeitet künftig mit Banken aus Europa, Japan und den USA zusammen. Bereits im September 2025 erhielt das Unternehmen im ESG-Rating von ISS ESG die Bewertung "B" und zählt damit weltweit zu den besten zehn Prozent im Sektor "Utilities". Mit dem Abschluss eines Green Finance Frameworks schuf TenneT Germany im November 2025 zudem die Grundlage für eine nachhaltige Kapitalmarktfinanzierung. Darüber hinaus legte das Unternehmen im Dezember 2025 ein Debt Issuance Programme in Höhe von 35 Mrd. Euro auf, um perspektivisch eigene Anleihen zu emittieren und seine Finanzierungsquellen weiter zu diversifizieren. Dr. Markus Binder, CFO von TenneT Germany: "2025 war ein erfolgreiches Jahr für TenneT Germany. Die Finanzierung unseres Investitionsprogramms steht auf einem stabilen Fundament - mit starken Eigenkapitalinvestoren und einer klaren Financial Policy. So schaffen wir die Grundlage für eine erfolgreiche Positionierung am Fremdkapitalmarkt, um unseren weiteren Wachstumskurs zu finanzieren." Fortschritte beim Netzausbau auf See und an Land

TenneT Germany hat im Jahr 2025 mit der Realisierung wichtiger Projekte im Onshore- und Offshorebereich große Fortschritte beim Ausbau des Übertragungsnetzes als zentrales Infrastrukturprojekt für Industrie und Gesellschaft erzielt. So wurden mit BorWin5 und DolWin5 zwei neue Offshore-Netzanbindungssysteme in der Nordsee fertiggestellt. Mit ihrer finalen Inbetriebnahme wird TenneT Germany die Übertragungskapazität für Offshore-Windenergie in der deutschen Nordsee von bisher acht auf rund zehn Gigawatt erhöhen. Mit der planmäßigen Vergabe des Offshore-Netzanbindungssystems BalWin5 hat das Unternehmen einen weiteren wichtigen Meilenstein im Offshore-Netzausbau erzielt. Mit BalWin5 setzt TenneT Germany neue Effizienzmaßstäbe und trägt maßgeblich dazu bei, die Kosten pro übertragener Megawattstunde langfristig deutlich zu senken. Auch an Land hat TenneT Germany den Netzausbau mit hoher Dynamik vorangetrieben. Mit den Gleichstromverbindungen SuedLink und SuedOstLink sind zwei der zentralen Infrastrukturprojekte der Energiewende nun in allen sieben beteiligten Bundesländern im Bau. Ausblick 2026

TenneT Germany wird den Wachstumskurs im laufenden Geschäftsjahr 2026 fortsetzen und konsequent in den Netzausbau investieren. Das Unternehmen geht von einer Steigerung der Investitionen im unteren zweistelligen Prozentbereich im Vergleich zu 2025 aus. Aufgrund der zunehmenden Investitionstätigkeit erwartet TenneT Germany einen weiteren Anstieg seiner regulierten Anlagenbasis (RAB). Für das bereinigte EBIT wird ein Wachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich prognostiziert. Tabelle Kennzahlen Geschäftsjahr 2025 (in Mio. €) GJ 2025 GJ 2024 Veränderung Investitionen (HGB) 10.047 6.863 46% Regulated Asset Base (RAB) 36.790 27.834 32% Bereinigter Umsatz 6.244 5.903 6% Bereinigtes EBIT 1.568 1.087 44% Bereinigtes Jahresergebnis 697 461 51%

Über TenneT Germany

TenneT Germany ist der größte Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Das Unternehmen betreibt kritische Infrastruktur für den Zugang zu einer zuverlässigen, nachhaltigen und bezahlbaren Stromversorgung. TenneT Germany ist einer der größten Investoren in Stromnetze an Land und auf See in Deutschland. An der nordwesteuropäischen Energiedrehscheibe gelegen, verbindet TenneT Germany: Nord und Süd. Offshore und Onshore. Deutschland und Europa. Mit seinen über 5.000 Mitarbeitenden baut, betreibt und wartet das Unternehmen Deutschlands größtes Übertragungsnetz, das sich auf über 14.700 km erstreckt und mehr als ein Drittel der gesamten Offshore-Windkapazität der Europäischen Union anbindet. Unser Wachstum wird durch eine sich schnell entwickelnde Stromnachfrage angetrieben, die eine flexible und wachsende Netzarchitektur erfordert. TenneT Germany ist Teil der TenneT Group, dem europäischen Marktführer im grenzüberschreitenden Netzausbau und Pionier bei der Anbindung des europäischen Festlands an eine der weltweit größten erneuerbaren Energiequellen, die Nordsee.

