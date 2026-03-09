Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, den 09.03.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 24.078 Punkten. Der Index formatierte bereits am Morgen das Tageshoch. Im weiteren Handelsverlauf gaben die Notierungen nach. Es gelang zunächst gegen Mittag eine Stabilisierung, die Abwärtsbewegung setzte sich nachfolgend weiter fort. Erst am Nachmittag gelang es dem Index sich zu stabilisieren und zu erholen. Diese Erholung hatte aber keine Substanz. Zum Handelsende hin dominierten die Verkäufer erneut das Kursgeschehen.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

?? Drei Key Takeaways - Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Technisches Bild bleibt kurzfristig schwach Der Nasdaq notiert sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart unter wichtigen gleitenden Durchschnitten. Solange der Index unter der SMA20 bleibt, besteht weiterhin das Risiko weiterer Rücksetzer.

Entscheidende Zone liegt um 24.223 Punkte Kann sich der Nasdaq über dieser Marke stabilisieren, sind kurzfristige Erholungen möglich. Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 könnte das Chartbild deutlich verbessern.

Unterstützungen rücken stärker in den Fokus Sollte der Nasdaq unter 24.223 Punkte fallen, könnten die nächsten Zielbereiche auf der Unterseite bei etwa 24.119 sowie im Bereich um 23.890 Punkte liegen. Diese Marken sind für die kurzfristige Nasdaq Prognose entscheidend.

Nasdaq Analyse: Rückblick auf den Handel vom Freitag Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen bei 24.078 Punkten und markierte bereits früh im Handel das Tageshoch. Im weiteren Verlauf setzte eine deutliche Abwärtsbewegung ein. Gegen Mittag gelang dem Index zunächst eine Stabilisierung, bevor die Schwäche erneut zunahm. Erst am Nachmittag konnte sich der Nasdaq wieder etwas erholen. Diese Gegenbewegung erwies sich jedoch als wenig nachhaltig. Zum Handelsende dominierten erneut die Verkäufer das Marktgeschehen, sodass der Index den Handelstag deutlich unterhalb der zwischenzeitlichen Erholung beendete. Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range (Punkte) 06.03. 25.111 24.576 24.640 535 05.03. 25.180 24.748 25.022 432 Anmerkung: Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr....

