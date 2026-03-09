DAX Prognose für Montag, 09.03.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 23.952 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels versuchte der DAX sich nach Norden abzusetzen, scheiterte aber. Es ging in dynamischen Impulsen abwärts. Zwar haben sich immer wieder Stabilisierungen eingestellt, diese wurden aber weitere Abwärtsimpulsen gefolgt. Erst am Nachmittag konnte sich der DAX stabilisieren und am Abend auch eine Erholung abbilden. Es wurde zum Wochenschluss ein erneuter Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der Index weiter erholen. Der DAX ging bei 23.650 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Drei Key Takeaways - DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell unter 23.000 Punkten: Der Index ist im Frühhandel deutlich unter die Marke von 23.000 Punkten gefallen und notiert klar unter wichtigen kurzfristigen Durchschnittslinien, was das technische Bild eingetrübt hat.

Der Index ist im Frühhandel deutlich unter die Marke von 23.000 Punkten gefallen und notiert klar unter wichtigen kurzfristigen Durchschnittslinien, was das technische Bild eingetrübt hat. Chartbild kurzfristig bärisch: Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart bleibt die DAX Prognose technisch angeschlagen, solange der Index unter der SMA20 und unter wichtigen Retracement-Marken notiert.

Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart bleibt die DAX Prognose technisch angeschlagen, solange der Index unter der SMA20 und unter wichtigen Retracement-Marken notiert. Entscheidende Marke bei 22.920 Punkten: Kann sich der DAX darüber stabilisieren, sind kurzfristige Erholungen möglich. Ein Bruch dieser Marke könnte dagegen weitere Abwärtsziele im Bereich von 22.600 Punkten aktivieren. DAX aktuell: Rücksetzer unter 23.000 Punkte im Frühhandel Der DAX startete am Freitagmorgen bei 23.952 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach dem Start des Xetra-Handels versuchte der Index zunächst, sich nach oben abzusetzen, scheiterte jedoch an einem nachhaltigen Ausbruch. Im weiteren Verlauf dominierte Verkaufsdruck. Der DAX fiel in mehreren dynamischen Abwärtsimpulsen. Zwischenzeitliche Stabilisierungen konnten die Bewegung nur kurz unterbrechen, bevor weitere Verkaufswellen folgten. Erst am Nachmittag setzte eine Stabilisierung ein, die am Abend in eine moderate Erholung überging. Zum Xetra-Handelsschluss wurde erneut ein Tagesverlust verzeichnet. Nachbörslich konnte sich der Index jedoch etwas erholen und beendete den Tages- und Wochenhandel bei 23.650 Punkten. Im heutigen Frühhandel setzt sich die Schwäche fort. Der DAX aktuell fiel deutlich unter die Marke von 23.000 Punkten zurück. Gewinner und Verlierer im DAX Am Freitag schlossen 13 Aktien im Plus, während 27 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Top-Gewinner im DAX: Scout24 +4,16 %

Rheinmetall +2,10 %

Beiersdorf +2,06 % Schwächste DAX-Aktien: Infineon -6,48 %

Siemens Energy -4,07 %

