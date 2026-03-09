l-Schock aus Nahost setzt DAX und internationale Märkte unter Druck

Der deutsche Aktienmarkt startet mit einer kräftigen Abwärtsbewegung in die neue Woche. Der DAX gerät deutlich unter Druck, nachdem sich die Lage im Nahen Osten weiter zugespitzt hat. Auch an den internationalen Leitbörsen dominieren Kursverluste. Treibender Faktor ist weniger Konjunktur als Geopolitik - ein sprunghafter Ölpreisanstieg verunsichert die Märkte und schürt neue Inflationssorgen.

Makroökonomischer Überblick Im Mittelpunkt steht heute die Eskalation des Iran-Konflikts. Mit der Ernennung eines neuen obersten Führers und anhaltenden militärischen Spannungen rückt die Straße von Hormus erneut in den Fokus. Marktteilnehmer fürchten eine längerfristige Störung globaler Energielieferketten. Entsprechend schossen die Ölpreise zeitweise auf Niveaus, die seit Jahren nicht mehr erreicht wurden, bevor Spekulationen über eine mögliche Freigabe strategischer Ölreserven für leichte Entspannung sorgten. Die Sorge, dass hohe Energiepreise Wachstum und Preisstabilität zugleich belasten könnten, bedrückt das Marktumfeld zum Wochenauftakt.

Meistgehandelte Aktien im Fokus Lufthansa

Die Aktie startet mit deutlichen Verlusten. Der starke Ölpreissprung belastet die gesamte Reisebranche, da steigende Kerosinkosten die Margen unter Druck setzen. Rheinmetall

Relativ robust präsentiert sich der Rüstungskonzern. Trotz des allgemeinen Marktrückgangs fallen die Abschläge moderater aus. Anleger setzen weiterhin auf eine strukturell hohe Nachfrage nach Verteidigungsgütern, die durch die geopolitische Unsicherheit zusätzlich gestützt wird.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX Bear UG31NC 34,48 26383,661131 Punkte 6,86 Open End DAX Bull UG5K2G 10,47 22012,234439 Punkte 21,84 Open End Gold Bear UN3W21 59,01 5772,900587 USD 7,55 Open End DAX Bear UN3WX3 7,69 23727,938416 Punkte 28,45 Open End DAX Bull UG4ZE0 13,51 21717,145295 Punkte 17,83 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.03.2026; 09:35 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Leonardo S.p.A. Call UN38WD 1,30 75,00 EUR 8,76 17.06.2026 DAX Put UG2DSC 11,81 24000,00 Punkte -14 20.03.2026 DAX Put UG2DSA 10,27 23800,00 Punkte -15,3 20.03.2026 DAX Put UG48E8 15,16 24000,00 Punkte -8,9 19.06.2026 Vonovia SE Call UG9ZDJ 0,51 30,00 EUR 8,9 16.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.03.2026; 09:55 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX Long UG4UUT 5,38 22027,627924 Punkte 15 Open End DAX Long HB8X6Y 1,31 20978,97026 Punkte 9 Open End Allianz SE Long UG3WW8 8,00 231,88462 EUR 3 Open End DAX Long UG6H8P 2,98 18881,65493 Punkte 5 Open End adidas AG Long HC281K 3,21 95,195441 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.03.2026; 10:00 Uhr;

