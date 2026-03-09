l-Schock aus Nahost setzt DAX und internationale Märkte unter Druck

Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt steht heute die Eskalation des Iran-Konflikts. Mit der Ernennung eines neuen obersten Führers und anhaltenden militärischen Spannungen rückt die Straße von Hormus erneut in den Fokus. Marktteilnehmer fürchten eine längerfristige Störung globaler Energielieferketten. Entsprechend schossen die Ölpreise zeitweise auf Niveaus, die seit Jahren nicht mehr erreicht wurden, bevor Spekulationen über eine mögliche Freigabe strategischer Ölreserven für leichte Entspannung sorgten. Die Sorge, dass hohe Energiepreise Wachstum und Preisstabilität zugleich belasten könnten, bedrückt das Marktumfeld zum Wochenauftakt.
Meistgehandelte Aktien im Fokus
Lufthansa
Die Aktie startet mit deutlichen Verlusten. Der starke Ölpreissprung belastet die gesamte Reisebranche, da steigende Kerosinkosten die Margen unter Druck setzen.
Rheinmetall
Relativ robust präsentiert sich der Rüstungskonzern. Trotz des allgemeinen Marktrückgangs fallen die Abschläge moderater aus. Anleger setzen weiterhin auf eine strukturell hohe Nachfrage nach Verteidigungsgütern, die durch die geopolitische Unsicherheit zusätzlich gestützt wird.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX
|Bear
|UG31NC
|34,48
|26383,661131 Punkte
|6,86
|Open End
|DAX
|Bull
|UG5K2G
|10,47
|22012,234439 Punkte
|21,84
|Open End
|Gold
|Bear
|UN3W21
|59,01
|5772,900587 USD
|7,55
|Open End
|DAX
|Bear
|UN3WX3
|7,69
|23727,938416 Punkte
|28,45
|Open End
|DAX
|Bull
|UG4ZE0
|13,51
|21717,145295 Punkte
|17,83
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.03.2026; 09:35 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Leonardo S.p.A.
|Call
|UN38WD
|1,30
|75,00 EUR
|8,76
|17.06.2026
|DAX
|Put
|UG2DSC
|11,81
|24000,00 Punkte
|-14
|20.03.2026
|DAX
|Put
|UG2DSA
|10,27
|23800,00 Punkte
|-15,3
|20.03.2026
|DAX
|Put
|UG48E8
|15,16
|24000,00 Punkte
|-8,9
|19.06.2026
|Vonovia SE
|Call
|UG9ZDJ
|0,51
|30,00 EUR
|8,9
|16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.03.2026; 09:55 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UG4UUT
|5,38
|22027,627924 Punkte
|15
|Open End
|DAX
|Long
|HB8X6Y
|1,31
|20978,97026 Punkte
|9
|Open End
|Allianz SE
|Long
|UG3WW8
|8,00
|231,88462 EUR
|3
|Open End
|DAX
|Long
|UG6H8P
|2,98
|18881,65493 Punkte
|5
|Open End
|adidas AG
|Long
|HC281K
|3,21
|95,195441 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.03.2026; 10:00 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen