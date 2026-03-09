Anzeige
Mehr »
Montag, 09.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Verdoppelt - und noch nicht am Ziel? Dieser Rohstoff-Explorer profitiert vom Antimon-Boom
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
onemarkets Blog
09.03.2026 10:15 Uhr
226 Leser
Artikel bewerten:
(1)

l-Schock aus Nahost setzt DAX und internationale Märkte unter Druck

Der deutsche Aktienmarkt startet mit einer kräftigen Abwärtsbewegung in die neue Woche. Der DAX gerät deutlich unter Druck, nachdem sich die Lage im Nahen Osten weiter zugespitzt hat. Auch an den internationalen Leitbörsen dominieren Kursverluste. Treibender Faktor ist weniger Konjunktur als Geopolitik - ein sprunghafter Ölpreisanstieg verunsichert die Märkte und schürt neue Inflationssorgen.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt steht heute die Eskalation des Iran-Konflikts. Mit der Ernennung eines neuen obersten Führers und anhaltenden militärischen Spannungen rückt die Straße von Hormus erneut in den Fokus. Marktteilnehmer fürchten eine längerfristige Störung globaler Energielieferketten. Entsprechend schossen die Ölpreise zeitweise auf Niveaus, die seit Jahren nicht mehr erreicht wurden, bevor Spekulationen über eine mögliche Freigabe strategischer Ölreserven für leichte Entspannung sorgten. Die Sorge, dass hohe Energiepreise Wachstum und Preisstabilität zugleich belasten könnten, bedrückt das Marktumfeld zum Wochenauftakt.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Lufthansa
Die Aktie startet mit deutlichen Verlusten. Der starke Ölpreissprung belastet die gesamte Reisebranche, da steigende Kerosinkosten die Margen unter Druck setzen.

Rheinmetall
Relativ robust präsentiert sich der Rüstungskonzern. Trotz des allgemeinen Marktrückgangs fallen die Abschläge moderater aus. Anleger setzen weiterhin auf eine strukturell hohe Nachfrage nach Verteidigungsgütern, die durch die geopolitische Unsicherheit zusätzlich gestützt wird.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
X-DAX Bear UG31NC 34,48 26383,661131 Punkte 6,86 Open End
DAX Bull UG5K2G 10,47 22012,234439 Punkte 21,84 Open End
Gold Bear UN3W21 59,01 5772,900587 USD 7,55 Open End
DAX Bear UN3WX3 7,69 23727,938416 Punkte 28,45 Open End
DAX Bull UG4ZE0 13,51 21717,145295 Punkte 17,83 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.03.2026; 09:35 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Leonardo S.p.A. Call UN38WD 1,30 75,00 EUR 8,76 17.06.2026
DAX Put UG2DSC 11,81 24000,00 Punkte -14 20.03.2026
DAX Put UG2DSA 10,27 23800,00 Punkte -15,3 20.03.2026
DAX Put UG48E8 15,16 24000,00 Punkte -8,9 19.06.2026
Vonovia SE Call UG9ZDJ 0,51 30,00 EUR 8,9 16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.03.2026; 09:55 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX Long UG4UUT 5,38 22027,627924 Punkte 15 Open End
DAX Long HB8X6Y 1,31 20978,97026 Punkte 9 Open End
Allianz SE Long UG3WW8 8,00 231,88462 EUR 3 Open End
DAX Long UG6H8P 2,98 18881,65493 Punkte 5 Open End
adidas AG Long HC281K 3,21 95,195441 EUR 3 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.03.2026; 10:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

© 2026 onemarkets Blog
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.