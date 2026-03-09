Berlin/Bonn (ots) -Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, Beatrix von Storch, hat der CDU in Baden-Württemberg vorgeworfen, die sich nach der Landtagswahl ergebenden politischen Möglichkeiten nicht nutzen zu wollen. "Es gibt eine Mehrheit rechts der Mitte. Die CDU könnte den Ministerpräsidenten stellen, aber sie wählt freiwillig, der Juniorpartner der Grünen zu werden und weiter grüne Politik zu machen", kritisierte von Storch im Fernsehsender phoenix. CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel hatte es noch am Wahlabend strikt abgelehnt, sich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen. In Wahrheit wollten die Christdemokraten gar keinen Politikwechsel, so von Storch.Dass die SPD um die Fünf-Prozent-Hürde kämpfe und die CDU den sicher geglaubten Sieg aus den Händen gegeben habe, werde auch erhebliche Rückwirkungen auf die Politik im Bundestag haben. Auf der Koalition laste ein "hoher Druck", da zwölf Stimmen Mehrheit nur noch verfügbar seien, so von Storch.Das ganze Gespräch sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.de und ab sofort in unserem YouTube-Livestream.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6231387