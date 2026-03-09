Europas Top-Banken schließen immer dichter zur US-Konkurrenz auf. 2025 steigerten sie ihre Nettogewinne um acht Prozent, während die US-Banken neun Prozent verloren. Das ist ein Kernergebnis der neuen Bankenstudie der Beratungsgesellschaft EY. Die Deutsche Bank schneidet in einem wichtigen Punkt europaweit signifikant schlecht ab. Die Beratungsgesellschaft EY hat ihre neue Bankenstudie veröffentlicht. Demnach legte der kumulierte Nettogewinn der zehn größten europäischen Banken 2025 um acht Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Euro am Sonntag