BERKSHIRE HATHAWAY hat damit begonnen, eigene Aktien am Markt zurückzukaufen - zum ersten Mal wieder seit dem vierten Quartal 2024. Die Entscheidung dafür stammt vom neuen Chef Greg Abel, der sich auch privat mit Anteilen eingedeckt hat und damit seine Verbundenheit zum Unternehmen unterstreicht. Die Wiederaufnahme der Rückkäufe erfolgt vor dem Hintergrund eines massiven Barbestands, der Ende 2025 bei rund 373,3 Mrd. $ lag. In den vergangenen Monaten war es für das Unternehmen schwierig gewesen, attraktive Übernahmeziele oder Aktieninvestitionen zu finden. Die Rückkäufe dienen nun dazu, einen Teil dieses Kapitals an die Aktionäre zurückzugeben, indem die Anzahl der ausstehenden Aktien reduziert wird.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





© 2026 Bernecker Börsenbriefe