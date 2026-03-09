Braunau (ots) -Stilvolle und funktionale Schirmlösungen aus Österreich für Gastronomie und Hotellerie in DeutschlandDer österreichische Schirmhersteller doppler fokussiert mit seinem erfolgreichen Gastro-Segment den deutschen Markt: Mit besonders langlebigen, funktionalen Schirmen und einem starken Vertriebsnetz bietet doppler Horeca-Kunden Qualität, Service und stilvolle Lösungen aus einer Hand - ideal für die anspruchsvolle Gastronomie und Hotellerie.Von der stürmischen Bergspitze zur stylischen Uferpromenade, vom lauschigen Biergarten über hochfrequentierte Straßencafés bis zum Highclass-Loungebereich im Wellnesshotel - die Anforderungen an Schirme im Gastro- und Hotelbereich sind vielfältig. Außerdem sollten sie möglichst strapazierfähig und funktional sein. All dies bietet der österreichische Schirmhersteller doppler mit seinem Sortiment für anspruchsvolle wie stilbewusste Horeca-Kunden. Nachdem das Unternehmen im österreichischen Gastro-Segment bereits äußerst erfolgreich vertreten ist, wendet sich doppler nun verstärkt auch dem deutschen Markt zu.Starke Vertriebsstrukturen für Deutschland"doppler-Schirme sind in Deutschland im Endkundenbereich stark vertreten und bekannt. Nun wollen wir auch mit unserem Gastroschirm-Sortiment die Präsenz verstärken. Wir sehen hier ein ausgeprägtes Potential in einem - im Vergleich zu unserem österreichischen Heimatmarkt - um ein vielfaches größeren Handelsplatz", führt Martin Würflingsdobler, Geschäftsführer von doppler, aus. Um Fuß zu fassen, werden sowohl die Aktivitäten im Bereich des Direktvertriebs wie auch der Online-Großhändler, Einkaufsverbände und des Fachhandels intensiviert und ein flächendeckendes Netzwerk von Stützpunkthändlern ausgebaut. "Von den dadurch entstehenden Synergien werden alle Beteiligten profitieren", zeigt sich Stefan Lorenz, der neue Key Account Manager für Deutschland, überzeugt. "Schon in der aktuellen Sondierungsphase sehen wir, dass in Deutschland ein großer Bedarf für einen qualitäts- und servicebewussten Anbieter wie doppler besteht", so Lorenz weiter.Die perfekten Produkte für hohe KundenansprücheDie Gestelle der doppler Gastro-Schirme werden im firmeneigenen Werk in der Slowakei gefertigt. Die Fertigstellung der Schirme erfolgt im Werk im oberösterreichischen Braunau. Damit entsprechen sie sowohl den hohen Qualitäts-, wie auch - dank kurzer Produktionswege innerhalb Zentraleuropas - den Nachhaltigkeitsansprüchen der Kunden. Genauso, wie die spezielle Konstruktion der Schirme, bei denen mit wenigen Handgriffen einzelne Komponenten ausgetauscht werden können - was nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel schont. Das stark fokussierte und bedarfsgerechte Sortiment aus rund zehn Modellen mit zahlreichen Größen- und Formvarianten und einer breiten, zeitgemäßen Farbpalette sowie Branding-Möglichkeiten bedient sowohl den gehobenen Anspruch an eine traditionelle Marke, sowie die wirtschaftlichen Anforderungen.Mit den passenden Sockelsystemen, für den stationären und mobilen Einsatz, auf Anfrage individuell gefertigte Auflagen für Outdoor-Möbel und auch Regenschirmen für den Lobby- und werblichen Einsatz, bietet doppler darüber hinaus weitere wichtige Assets für die servicegeprägte Branche. Seit Jahrzehnten - kompetent aus einer Hand. Davon ließen sich bereits in den ersten Wochen zahlreiche Neukunden wie Stützpunkthändler wie "Park and Garden" und Hotels aus der 4- und 5-Sterne-Kategorie überzeugen.Weiteres Bildmaterial ist unter presse.movea.at (https://presse.movea.at/news-doppler-verstaerkt-gastro-vertrieb-in-deutschland?id=237981&menueid=5358&tab=1&imageid=937079&l=deutsch)verfügbar.Pressekontakt:movea marketing GmbH & Co KGSabine KammererTelefon: +43 662 64 35 79 38E-Mail: Sabine.Kammerer@movea.atOriginal-Content von: doppler Schirme, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179921/6231397