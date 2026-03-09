Der Krieg im Nahen Osten ist am Wochenende weiter eskaliert. Israel griff die iranische Öl-Infrastruktur in dessen Hauptstadt Teheran an und sorgte so dafür, dass die Energiepreise am Montag durch die Decke gehen. Noch verheerender könnte allerdings die Antwort des Iran sein. Denn im Gegensatz zu Öl ist Wasser in der Region ein knappes Gut.Öl der US-Sorte WTI ist am Montagmorgen in der Spitze um rund 30 Prozent nach oben geschossen. Laut der Financial Times wollen die G7-Staaten deshalb mit einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär